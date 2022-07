Aus eigenem Auto ausgesperrt - Kind alleine im Fahrzeug

Ein Schockmoment für Mutter und Kind: Eine Frau hielt am Mittwoch (07.07.2022) gegen 18 Uhr am Fahrbahnrand der B 26 an, weil ihre 22 Monate alte Tochter auf dem Rücksitz schrie. Die Mutter stieg aus, um das Kind zu beruhigen heißt es von der Polizei. Noch bevor die Frau die hintere Tür öffnen konnte, verschloss sich der Pkw plötzlich, vermutlich durch einen technischen Fehler. Die Frau aus dem Landkreis Aschaffenburg kam nicht mehr ins Auto zu ihrer Tochter. Da sowohl der Autoschlüssel als auch ihr Handy im Auto lagen, hielt sie ein vorbeifahrendes Auto an, dessen Fahrer die Verkehrspolizei in Hösbach alarmierte.

Scheibe mit Panzertape gesichert

Als die Polizisten eintrafen schien die Sonne bei 25 Grad direkt auf das Auto. Wegen der akuten Gefahr einer Überhitzung beschlossen die Beamten eine der hinteren Fensterscheibe einzuschlagen, um an den Autoschlüssel zu kommen. So konnte die Mutter ihre Tochter wohlbehalten in die Arme schließen. Nachdem alle Tränen getrocknet waren, wollte das kleine Mädchen im Streifenwagen Platz nehmen, was gerne gewährt wurde, heißt es von der Polizei. Die Beamten verklebten die eingeschlagene Scheibe mit Panzertape, so dass Mutter und Kind nach Hause fahren konnten.