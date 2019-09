Aus Eicheln aus dem Spessart könnte der Zukunftswald entstehen

Millionen junger Eichen wachsen derzeit in den Wäldern im Spessart an. Das Problem ist: Sie können dort nicht bleiben. Zum Teil werden sie nicht angehen, weil es in den Wäldern zu schattig ist, zum Teil werden sie dort wo sie wachsen nicht benötigt. Nach einer Zeit in Baumschulen könnten sie dann bayern- oder auch deutschlandweit in Mittelgebirgen angepflanzt werden. "Wann die nächste Eichenmast kommt, steht in den Sternen. Im 19. Jahrhundert hat es ab und zu zehn bis 15 Jahre gegeben, in denen es überhaupt keine Eichenmast gegeben hat."

Spessart-Eiche ideal zur Waldverjüngung

In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Sinner, die Spessart-Eiche habe in den letzten vierhundert Jahren gezeigt, dass sie klimafest ist. Mit der Spessarteiche könnte das Vorhaben von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, in den nächsten fünf Jahren 30 Millionen Bäume pflanzen zu lassen, bestens unterstützt werden. Sinner war Minister für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz beziehungsweise für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Leiter der Bayerischen Staatskanzlei.

Sinner lässt Weckruf los

Sinner gehe ganz bewusst jetzt an die Öffentlichkeit, weil er seit der Aussage des Ministerpräsidenten, 30 Millionen Bäume pflanzen lassen zu wollen, noch keine Aktion in diese Richtung gesehen habe. "Ein Weckruf ist sinnvoll. Ich habe bisher noch keine Anzeichen für eine größere Aktion erkennen können. Deswegen habe ich einen Weckruf gestartet und würde mich freuen, wenn es zu einer Reaktion kommt", sagte Sinner.

Schüler sollten mithelfen

Die Aktion selbst, also das Verpflanzen der Eichen, bezeichnete Sinner als kinderleicht. Gerade bei feuchter Witterung könnten die jungen Eichen sehr leicht entnommen werden. Das könnten sogar Kinder, vielleicht im Rahmen eines Schulprojekts, so Sinner.