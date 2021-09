Aus ehemaliger Kaserne wird neues Regensburger Kulturareal

Das massive alte Eingangstor der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne in Regensburg ächzt bei jedem Öffnen laut. Was früher den Beginn des Kasernengeländes markierte, ist nun der Eingang zum neuen Kulturzentrum "PLK". Aus "Prinz-Leopold-Kaserne" haben die Initiatoren des Projekts "Prinz Leo Kultur" gemacht. Das Ziel: Ein Kulturareal auf Zeit für alle, die Lust haben, es mitzugestalten.

Aus Kaserne wird Kulturareal

Hier im Regensburger Stadtosten, in der Nähe der Bahngleise lagen einst mehrere Kasernen. Eine ist heute Flüchtlingsunterkunft. Eine andere, die Prinz-Leopold-Kaserne, soll abgerissen und das Areal neu bebaut werden. Einen kleinen Teil dieses Geländes darf die Kulturszene seit Mai nutzen, sagt Hubertus Hinse vom Verein "Kulturviertel Regensburg".

Hinse, einst Mitbegründer des Touristik-Unternehmens "Stadtmaus", lebt seit Jahren in Regensburg. Anders Philipp und Paria Eichhorn, die sich 2019 in Augsburg kennengelernt haben und für Regensburg als ihr neues Zuhause entschieden. Das junge Ehepaar sah in dem Projekt "PLK" eine gute Möglichkeit, sich in die Kulturszene der Stadt einzubringen.

Biergarten in Betrieb

Inzwischen empfängt gleich am Eingang ein kleiner Biergarten die Besucher. Seit einigen Wochen gibt es im Biergarten und auf dieser riesigen Freifläche interessante Sitzgelegenheiten. Die haben engagierte Unterstützer im Rahmen in einer 48-Stunden-Design-Challenge aus Holz gezimmert.

Hinse weist auf ein 1.000 Quadratmeter großes hallenartiges Gebäude hin, das überdacht ist, dessen eine Längsseite aber völlig offen ist. Hier wurden früher militärische Fahrzeuge unter dieses sogenannte Schleppdach gestellt. Jetzt werden hier Filme gezeigt oder Theater und Tanz geboten. Dass die überdachte Fläche als Open-Air-Areal gilt, kommt dem Verein in Coronazeiten entgegen.

Panzerhalle für Lichtinstallationen

Neben dieser Freifläche kann der "Kulturviertel Regensburg" auch eine ehemalige Panzerhalle nutzen. Die ist 500 Quadratmeter groß und gut für Lichtinstallationen geeignet, sagt Hubertus Hinse, nachdem sie bei Sonnenuntergang oft in orange getaucht ist und wenig später pechschwarz. Die Gräben, von denen Mechaniker die Panzer einst von unten repariert haben, mussten geschlossen werden. Hubertus Hinse und seine Mitstreiter haben die Gräben kurzerhand mit Bühnenelementen abgedeckt.

Perspektive bis kommendes Jahr

An die Panzerhalle schließen sich kleinere Räume an. Hier haben sich Künstler eingerichtet. Die Künstler dürfen hier bislang nur ausstellen, aber die Räume nicht als Atelier nutzen, sagt Philipp Eichhorn. Er hofft, dass das bald anders wird. Philipp und Paria Eichhorn sind selbst Fotokünstler und stellen hier Aufnahmen aus die sie bei Reisen durch zehn Länder aufgenommen haben. Auch Hubertus Hinse präsentiert hier großformatige Foto-Collagen.

Zumindest im nächsten Jahr darf der "Kulturviertel Regensburg" das Areal der Prinz-Leopold-Kaserne sicher nutzen. Die Künstler hoffen aber, dass sie auch 2023 noch hier sein werden.