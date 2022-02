Aus drei Perspektiven: Kulmbacher Film wirbt für Corona-Impfung

Mit einem 30 Sekunden langen Film will das Kulmbacher Landratsamt für weitere Impfungen werben. Der Film soll Menschen ansprechen, die noch zögern sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung gibt es hier.

Ziel sei es, den Menschen zu verdeutlichen, dass eine Impfung auch vor den Langzeitfolgen schützen könne und helfe, die Sterberate zu senken, sagt Oliver Hempfling, Leiter des Krisenstabs im Landratsamt. Um Migranten von den Vorteilen einer Impfung zu überzeugen, wurden in Bamberg vor Kurzem sogenannte Gesundheitsmediatoren vorgestellt.

Drei Personen werben im Film fürs Impfen

In dem Impfwerbefilm machen drei Personen auf die unterschiedlichen Aspekte des Impfens aufmerksam. Eine Schülerin, die sich wieder ihren normalen Alltag zurückwünscht, eine Pflegekraft in Ausbildung, die durch die Impfung ihre Kundinnen schützen will und ein Brauereimitarbeiter, stellvertretend für all die Menschen, die während der Pandemie an ihrem Arbeitsplatz bleiben mussten.

Der Film, der in Zusammenarbeit mit einem regionalen TV-Sender entstand, soll bald unter anderem auf der Homepage und den Social-Media-Kanälen des Kulmbacher Landratsamtes zu sehen sein.

Weniger Patienten auf Intensivstation dank Impfung

In Kulmbach liegt die Sieben-Tage-Inzidenz momentan bei 1.353, aber nur 14 Personen sind mit oder wegen einer Covid-Erkrankung stationär im Klinikum - dazu niemand auf der Intensivstation. Vor einem Jahr lag die Inzidenz bei nur 81 aber 18 Menschen wurden im Klinikum behandelt, weitere acht Personen waren damals auf der Intensivstation. Das zeige, wie sehr die Impfungen seitdem geholfen hätten, so Hempfling gegenüber dem BR.