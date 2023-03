Aus des Atomkraftwerks Isar 2 - "Ich werde die Wolke vermissen"

Risikoabwägung falsch? Vergleich von Opferzahlen

Lukas Eichhorn hat sich mit dem Thema genauer auseinandergesetzt: "2011 war ich noch gegen Atomkraft, jetzt bin ich dafür." In seinem Redebeitrag vergleicht er die Opferzahlen in Fukushima mit denen des Kohleunglücks in Nachterstedt 2009: "Maximal eine Person ist in Fukushima gestorben, in Nachterstedt gab es drei Tote." Für ihn wird die Risikoabwägung zwischen Kohle- und Atomenergie daher falsch priorisiert.

Um die Gemengelage an Aspekten einzuordnen, ist Professor Michael Sterner von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg dabei. Der Experte für Energiesysteme mahnt, die Gefahr dürfe nicht unterschätzt werden: "Jedes 100. Kraftwerk ist in die Luft geflogen."

Experte: Kein Strommangel durch AKW-Abschaltung

Die in der Diskussion aufgebrachte Sorge um einen Strommangel durch die Abschaltung ist für Prof. Sterner grundlos. Nach Studien könne man mit einer weiteren Laufzeitverlängerung nur 1 Prozent des deutschlandweit benötigten Stroms herstellen.

Dagegen hält der CSU-Generalsekretär Martin Huber die Abschaltung für einen Fehler. Er verweist auf den steigenden Kohleanteil an der Energieversorgung unter der Ampelregierung. Für die Landesgrünenvorsitzende Eva Lettenbauer, ist die Gefahr zu groß: "Gut und sicher leben" könne man neben Solar- und Wind, nicht neben Atomkraftwerken.