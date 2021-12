Aus der Würzburger s.Oliver Arena wird die tectake-Arena

Nach dem Ausstieg von s.Oliver hat sich das E-Commerce-Unternehmen tectake bis zum 31.12.2026 das Namensrecht für die Würzburger Halle in der Stettiner Straße gesichert. Wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt, bestehe darüber hinaus eine Verlängerungsoption über weitere fünf Jahre.

"Verlässliche Werbeeinnahmen" für die Stadt Würzburg

Die Würzburger Sportbürgermeisterin Judith Jörg äußert sich zufrieden über die Vertragsunterzeichnung. "Wir freuen uns in Zeiten, die für den Profisport und die Veranstaltungsbranche durchaus dramatisch sind, ein neues Kapitel im Sponsoring aufschlagen zu können", wird Jörg in der Mitteilung zitiert. Die Stadt freue sich über die verlässlichen Werbeeinnahmen.

Online-Händler mit Erfolgsgeschichte

Als Gründer und Geschäftsführer des Igersheimer Online-Händlers tectake erklärt Roland Kemmer: "Bei uns auf dem Dorf kennt jeder die Halle. Wer noch nicht selbst da war, fährt regelmäßig daran vorbei und so geht es Zehntausenden Leuten jeden Tag". Das Unternehmen aus dem Main-Tauber-Kreis wolle damit Sport und Kultur in der Stadt Würzburg zu fördern.

Das Unternehmen tectake wurde 2005 gegründet und hat sich inzwischen zu einem "Big Player" in der Branche mit zahlreichen Niederlassungen in Deutschland und ganz Europa entwickelt. Das Unternehmen bietet Produkte für Haus, Heim, Garten und Freizeit im E-Commerce an.