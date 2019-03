Eine bewusste Ernährung ist vielen Menschen in Bayern wichtig. Der Trend zu regionalen Lebensmitteln und Produkten ist klar erkennbar. Doch nicht immer sind überall wo "regional" draufsteht am Ende auch wirklich regionale Produkte drin. Genau da setzt seit ein paar Monaten das Unternehmen "Regiothek" aus Passau an.

"Regional kann man alles nennen, wie man lustig ist. Wir wollten diesen Trend unterstützen, dass wir regionale Produkte besser sichtbar machen. Aber auf eine andere Art und Weise. Wir sind diejenigen, die den Begriff erst nachvollziehbar machen." Simon Nestmeier, Geschäftsführer Regiothek

Die Online-Plattform sammelt und präsentiert Betriebe und Landwirte aus der Umgebung, aus der Region. Der Verbraucher soll auf einen Blick erkennen, welches Produkt wo und von wem hergestellt wird. Damit soll die Qualität der Produkte herausgestellt werden. Es geht um mehr Transparenz.

40 Betriebe nutzen bisher die "Regiothek"

Das Konzept kommt bisher gut an. Aktuell nutzen rund 40 Betriebe die Plattform. Darunter befinden sich Abnehmer wie Wirtshäuser und Cafés und Produzenten wie Bauernhöfe, Bäckereien oder Brauereien. Partner, die neu aufgenommen werden sollen, werden vom Team der "Regiothek" vorab genau unter die Lupe genommen.