Aus dem Weg! Servier-Roboter "Hilde" bedient in Dormitz

Rein optisch kann es die Roboter-Maschine nicht mit Ikonen wie "R2-D2" oder "Nummer5" aufnehmen, das Arbeitspensum, das "Hilde" schafft aber ist beachtlich. "Hilde", wie sie der humorvolle Wirt vom "Grünen Baum" in Dormitz nennt, ist unermüdlich. Sie macht Überstunden, wird nie krank und fordert keine Lohnerhöhung.

Fahrendes Tablett

"Hilde" arbeitet derzeit Probe im Landgasthaus, sprich: Die Wirtsleute Stefan und Manuela Kammermayer wollen die Maschine auf Herz und Nieren testen. Was kann "Hilde" und vor allem, was kann sie nicht? Das erste Fazit ist durchweg positiv. "Hilde" sei absolut zuverlässig und eine große Unterstützung, so der Wirt.

"Wir werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit dauerhaft im 'Grünen Baum' einsetzen. 1.000 Euro Leasing-Gebühr lässt sich der Chef das kosten. Er könnte "Hilde" auch für rund 10.000 Euro kaufen, dann wären die technischen Updates aber noch extra zu bezahlen. Die Maschine wird in China gebaut, in Nürnberg wurden ähnliche Modelle bereits auf der Hotel- und Gaststättenmesse "DEHOGA" präsentiert.

Hilde soll Menschen nicht ersetzen

Dabei sei die Maschine kein vollständiger Ersatz für einen Kellner oder eine Kellnerin in Fleisch und Blut, sagt Stefan Kammermayer. Vielmehr sei der Roboter eine Ergänzung. Hilde könne Wege zwischen Küche und Gastraum selbstständig zurücklegen und Speisen wie ein mehrstöckiges, automatisiert fahrendes Tablett von A nach B bringen. Nur die Tischnummer muss oben im Display eingegeben werden, dann kennt "Hilde" ihren Weg und kann auf die Reise geschickt werden.

Die Zeit, die durch die Maschine eingespart werde, so der Wirt, sollen die Bedienenden den Gästen zu Gute kommen lassen: Ein kleiner Plausch, Empfehlungen auf der Speisekarte, Getränkeservice. Monatelang hatten Stefan und Manuela Kammermayer vergeblich nach Personal für den Service gesucht. Durch Corona habe sich die Situation verschärft. "Hilde" sei ein kleiner Lichtblick, den Personalmangel an sich würde aber auch der Roboter nicht vollständig lösen.

Der Roboter navigiert durch enge Flure

Dank modernster Kameratechnik und Radar bewegt sich der Servier-Roboter ohne anzuecken auch durch enge Flure, erkennt sogar Glastüren und sich ihm in den Weg stellende, mobile Hindernisse. "Hilde" weicht sekundenschnell aus und bleibt so kollisionsfrei. Abends wird "Hilde" einfach an die herkömmliche Steckdose angeschlossen, um neue Kraft zu tanken.

Trinkgeld für "Hilde“

Die Gäste sind überwiegend begeistert von "Hilde". Zwei ältere Damen sind Stammgäste im Grünen Baum. Der Service-Roboter habe mit Sicherheit kein Corona und müsse keine Maske tragen, sagen sie. Er sei eine wunderbare, nette Neuerung. Der wöchentliche Stammtisch hat "Hilde" sogar schon mit Trinkgeld belohnt, immerhin konnte die Maschine 54 Pils auf einmal an den Tisch bringen, ohne zu kleckern. Wenn das kein Fortschritt ist.