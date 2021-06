Aus dem Ruder gelaufen: Geburtstagskind Messer an Kehle gehalten

In Meißenberg, einem Ortsteil von Neunburg vorm Wald im Landkreis Schwandorf, ist in der Nacht auf Sonntag eine größere Geburtstagsfeier aus dem Ruder gelaufen. Ein Partygast musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Partygast bekommt Flasche an den Kopf

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, feierte ein Neunburger seinen 25. Geburtstag mit knapp 100 Gästen. Gegen 2 Uhr früh geriet der 25-Jährige mit einem unbekannten Gast in Streit. Dieser rief daraufhin einige Freunde an, die auf der Geburtstagsfeier auftauchten. Es kam erneut zum Streit, der 25-Jährige wurde von einem Unbekannten geschlagen und zudem hielt ihm ein weiterer ein Messer an die Kehle.

Als sich daraufhin mehrere Gäste in die Streitereien einmischten, wurde einem Gast eine Flasche an den Kopf geschlagen. Der Verletzte wurde mit dem Krankenwagen in die Klinik nach Schwandorf gebracht.

Polizei spricht Platzverweis aus

Als die Polizei eintraf, hatten sich die Täter bereits aus dem Staub gemacht. Eine genaue Schilderung des Vorfalls war laut Polizei nicht möglich, da die Partygäste alle sehr alkoholisiert waren. Die Beamten lösten die Feier auf, allen Gästen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Die Ermittlungen dauern an.