Aus CSU wird SUV: Protest von Umweltschützern vor Parteizentrale

Mit einer Protestaktion an der CSU-Parteizentrale haben Umweltschützer von Greenpeace die Klimapolitik der Union angeprangert. Aktivisten fuhren am frühen Mittwochmorgen mit einem Hubwagen vor das Gebäude in München und änderten das Parteilogo an der Glasfassade: Aus "CSU" wurde "SUV". Ziel von Greenpeace: die Automobilkonzern-freundliche Politik der CSU anzuprangern. Die Umweltschützer werfen der Regierungspartei eine "widersprüchliche Klimastrategie" vor und kritisieren unter anderem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU, nicht genug gegen klimaschädliche Abgase zu tun.

Aktion schnell vorbei

Die Polizei kam mit Dutzenden Einsatzkräften. Kurze Zeit später war deshalb alles wieder beim Alten. Das CSU-Logo ist wieder unverändert an der Fassade zu sehen. Plakate, das zustätzliche V und das durchgestrichene C an der Fassaden sind wieder verschwunden.