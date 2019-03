26.03.2019, 09:47 Uhr

Aus Bezirkskrankenhaus Lohr entwichener Straftäter gefasst

Nachdem ein 37-Jähriger Mitte März erneut aus der geschlossenen Abteilung des Bezirkskrankenhauses in Lohr am Main entwichen war, hat die Würzburger Polizei den Mann am Montagabend festgenommen.