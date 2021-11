Aus Alt mach Neu – Kettensägen-Kunst rund um Pommelsbrunn

Thomas Ertel arbeitet eigentlich als Ergotherapeut, zuvor war er als Schreiner tätig. Seine Liebe zum Holz ist geblieben. In seinem eigenen kleinen Wald, aber auch in Forsten von Bekannten rund um das mittelfränkische Pommelsbrunn hat der 50-Jährige mittlerweile verschiedene Holz-Skulpturen gefertigt. Positioniert sind die Kunstwerke auf Rad- und Wanderwegen, oft ein wenig versteckt, aber fast immer mit einer kleinen Botschaft, die zum Nachdenken anregen soll.

Toter Baum wird zu neuer Kunst

Thomas Ertel zeigt auf die Rinde, die schon von selbst abblättert. Der Baum, eine alte Kiefer, ist vertrocknet und nicht mehr zu retten. Der Pommelsbrunner bringt den toten Baum mit der Kettensäge zu Fall - aber nicht ganz: Ein kleiner Stumpf, sockelartig, bleibt stehen. Einen alten Schulranzen will Thomas Ertel mit der Motorsäge hinein sägen, wie ihn sein Großvater vielleicht getragen hat. Und das passt zu dem Ort, an dem der Baum Jahrzehnte lang stand. Denn hier verlief der alte Schulweg zwischen Pommelsbrunn und Hartmannshof. Eine Anspielung, die zumindest einheimische Spaziergänger und Wanderer verstehen dürften. Rund eine Stunde sägt Thomas Ertel mit drei unterschiedlichen Kettensägen in den Stumpf. Dann ist der Schulranzen fertig. Erste Passanten loben die Details, freuen sich über den örtlichen und thematischen Zusammenhang.

Kritik durch Kunst

Mittlerweile hat Thomas Ertel mehrere Holzskulpturen in den Wäldern rund um Pommelsbrunn geschaffen. Es ist Kunst aus eigentlich totem Material, das er zu neuem Leben erweckt. So auch eine etwa 80cm hohe Madonna, die einem Felsen entwachsen scheint. "Das ist für mich hier auch quasi ein heiliger Ort", sagt Thomas Ertel. Wenn hier abends die Sonne auf die Madonna scheine, könne er sich kaum etwas Schöneres vorstellen.

Die Skulpturen in der Hersbrucker Schweiz fallen auf und haben oft auch zum Nachdenken anregen: Oben auf einer kleinen Waldlichtung am Hochberg zu Beispiel stehen ein paar knallrote High Heels auf dem Baumstumpf. Eine Holzskulptur von Thomas Ertel, die die Wanderer zur Überprüfung ihres eigenen Schuhwerks anregen soll. Denn oftmals seien auf dem steilen Wanderweg Touristen in Flip Flops oder Sandalen unterwegs. Schuhe, die genauso fehl am Platze seien, wie seine Holz-Pumps.

Hölzerne E-Bike-Ladestation

Etwas ernster sieht der Künstler seine hölzerne "Ladestation für E-Bikes". "Letzte Tankstelle vor dem Gipfel" steht auf einem Schild daran. Die Skulptur hat er vergangenes Jahr gesägt, zu einem Zeitpunkt als die Schwemme an E-Bike-Touristen in der Hochzeit der Corona-Pandemie seiner Meinung nach zu extrem gewesen sei. Der "hohle Fels" sei überbevölkert gewesen. Er fahre selbst gern Mountain-Bike, so Ertel, aber ob jeder noch so steile Weg mit elektronischer Unterstützung befahren werde müsse, sei doch fraglich. Vielleicht rege sein Werk den ein oder anderen vor Ort zum Nachdenken an.