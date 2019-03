Auktionshaus versteigert über 50 Romy-Schneider-Devotionalien

Das Auktionshaus Ruef in Landshut versteigert am 30. März über 50 Objekte aus dem persönlichen Besitz des Filmstars Romy Schneider. Die Stücke stammen aus Schönau am Königssee (Lkr. Berchtesgadener Land), wo die 1938 geborene Schauspielerin im Haus "Mariengrund" bis 1957 mit ihrem jüngeren Bruder Wolf Dieter Albach aufwuchs.

Vom Schminktisch über Lederhandtaschen bis zu Halstüchern

Zum Aufruf kommen unter anderem eine Kommode, ein Schminktisch, eine grüne Bauerntruhe, ein Beistelltisch, geschnitzte Engelsköpfchen aus ihrem Kinderzimmer, ihr Spiegel, Lederhandtaschen, Halstücher und ein Flacon mit dem Parfüm "Mitsouko".

Vorbesichtigung im Landshuter Autkionshaus

Die Vorbesichtigung der Auktionsgegenstände ist ab 22. März in Landshut möglich, teilte der Mit-Inhaber Axel Schlapka am Vormittag dem Bayerischen Rundfunk mit.

"Romy Schneider" als wichtigste Schauspielerin des 20. Jahrhunderts

Rosemarie Magdalena Albach, genannt Romy Schneider, ist eine der wichtigsten Filmschauspielerinnen des 20. Jahrhunderts. Weltweit bekannt wurde sie durch die Filmrolle der Herzogin Elisabeth, genannt Sissi, von Bayern, die den österreichischen Kaiser Franz Joseph heiratet. Vor allem in Frankreich machte sich Schneider später einen Namen im ernsten Schauspielfach. Sie starb 1982 mit 43 Jahren in Paris.