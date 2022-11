Sozialkonzern Augustinum gewinnt Rechtsstreit um elf Immobilien

Der Sozialkonzern der Diakonie hatte elf seiner 23 Seniorenresidenzen zwischen 2011 und 2013 an die Immobilienfirma Nordic Kontor verkauft und anschließend zurückgemietet. Von diesem Verfahren, das auch unter "sale and rent back" bekannt ist, versprach man sich finanzielle Vorteile.

Doch der Konzern, der zur evangelischen Kirche gehört, sei mit diesem Deal "massiv getäuscht" worden, heißt es von einem Augustinum-Sprecher. Details zu den Vertragsmodalitäten seien verschwiegen, Gelder veruntreut worden.

"Verkauf nie zustande gekommen"

Wirksame Verkäufe seien aus rechtlicher Sicht "nie zustande gekommen", so der Sprecher weiter. "Zu jedem Zeitpunkt" seien die Immobilien Eigentum des Augustinum gewesen. Hauptverantwortlich ist der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende, der sich durch das Geschäft selbst bereichert haben soll. Gerichtlich wurde er nie belangt, weil er 2014 verstarb.

Nachdem die Augustinum Gruppe auf die Missstände aufmerksam geworden war, erstattete sie Anzeige gegen die Beteiligten. Im Februar 2021 ist der frühere kaufmännische Geschäftsführer des Augustinum wegen Untreue zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Augustinum fordert Schadensersatz

Dass das Augustinum Recht bekam, sei eine Erleichterung und ein "erfreulicher Abschluss". Man könne sich jetzt endlich wieder auf Zukunftspläne konzentrieren, so das Unternehmen. Acht Jahre hat der Rechtsstreit um die Eigentumsfrage der Häuser nun gedauert, weil Zivilgerichte an den elf Standorten in ganz Deutschland zuständig waren.

So habe die Aufklärung "in erheblichem Maß Kräfte gebunden", so der Vorsitzende der Augustinum-Geschäftsführung, Joachim Gengenbach. Ganz abgeschlossen ist die Angelegenheit noch nicht: Es stünden noch Schadensersatzforderungen gegen mehrere Beteiligte aus, teilte der Sprecher mit. Berichten zufolge geht es um eine Summe von 86 Millionen Euro.