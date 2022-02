Augsburgs Textilmuseum TIM: Alte Stoffmuster digital erlebbar

555 Bücher mit über einer Million Stoffmuster aus drei Jahrhunderten schlummern in der Sammlung des staatlichen Textil- und industriemuseums (TIM) in Augsburg. In einen Teil dieses Schatzes europäischer Mode- und Designgeschichte können Interessierte seit heute über das Internet eintauchen. Das digitale Projekt heißt “CALICO”. Den offiziellen Startschuss gaben heute Bayerns Kunstminister Bernd Sibler und Museumsdirektor Karl Borromäus Murr.

Alte Stoffmuster digital entdecken

Abrufbar ist Calico über die Webseite des TIM. Ein Farbkreis und eine Inhaltswolke zeigen die Muster zunächst chronologisch oder nach inhaltlichen Gesichtspunkten sortiert. Die Nutzerinnen und Nutzer am Computerbildschirm zuhause können dabei mehr über die Welt der Motive und Farben erfahren. Zum Beispiel, wie das Augsburger Rot aussieht und wann es besonders viele Paisley-Muster gab. Tagelang hat für die digitale Sammlung ein Team um Projektleiterin Anneli Kraft im Depot des Textilmuseums verbracht, um Musterbücher zu wälzen. "Wir haben hunderte Bücher durchgesehen und dann unsere Auswahl getroffen", so Kraft.

Künstliche Intelligenz erschafft neue Muster

Der Clou an CALICO: das staatliche Textilmuseum nutzt für die Präsentation künstliche Intelligenz. Die KI erzeugt aus den Entwürfen von damals 75.000 neue Designs, die Besucher der Webseite bestaunen, aber auch unter der Bedingung der Creative Commons-Lizenz für private Nutzung herunterladen können. So können Nutzer zum Beispiel zuhause Postkarten entwerfen.

Die technische Unterstützung stammt vom Labor für Medienkunst “Lab Binaer”, das auch schon für andere Ausstellungen didaktische Konzepte entworfen hat. Das Lab Binaer-Kreativteam hat nach eigenen Angaben zwei Wochen lang von einem Computer die neuen Muster errechnen lassen. KI ist ein Trend auch in Museen, sagt Martin Spengler vom Lab Binaer. Gerade bei Archiven gebe es definitiv Ansätze, wie künstliche Intelligenz den Bestand betrachten kann, so Spengler.