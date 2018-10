Augsburgs Schulen verrotten – Schüler organisieren Demos

Oliver Laqua ist Rektor der Berufs- und Fachoberschule Augsburg. Damit er sein Sekretariat und Lehrerzimmer betreten kann, muss er zurzeit eine dicke Plastikplane zur Seite schlagen. Türen und Fußboden gibt es nicht mehr, die Räume sind im Rohbau – unbenutzt, seit dort ein Aktenvernichter gebrannt hat.

Schulen ohne Wasseranschluss

Das war vor über einem Jahr. Seit zwei Monaten ist auf der Baustelle nichts mehr passiert. Das Sekretariat und die Büros sind in die Klassenzimmer umgezogen, die Klassen sind ausgelagert oder haben keine festen Räume. Für das Lehrerzimmer musste die Bibliothek weichen. Dort ist aber das Dach undicht. Im gesamten Gebäude funktioniert wenig bis gar nichts.

"Wir haben keinen Wasseranschluss, weil wir hier Störungen in der Wasserleitung hatten. Letztendlich kann es nicht repariert werden, weil die Wasserleitungen zu verrostet sind." Oliver Laqua, Rektor der Augsburger Berufs- und Fachoberschule

Toiletten sind in vielen Schulen nicht benutzbar

Die Berufs- und Fachoberschule ist sicherlich das schlimmste Beispiel dafür, wie heruntergekommen die Augsburger Schulen mittlerweile sind. Doch auch aus dem Peutinger- und dem Jakob-Fugger-Gymnasium gibt es Bilder mit Rissen in den Wänden. In der St.-Anna-Grundschule muss ein Treppenhaus per Holzkonstruktion gestützt werden. Die Toiletten sind in vielen Schulen nicht mehr benutzbar.

Schüler demonstrieren gegen die Zustände an den Augsburger Schulen

Die Schüler organisieren Demos, um auf die Zustände aufmerksam zu machen und skandieren Sprüche wie: "Es gibt ein Recht auf Schulen ohne Schimmel". Doch der Stadt ist das Problem bereits bekannt. Sie steuert mit einem 300-Millionen-Investitionsprogramm dagegen. Reichen wird das laut Bildungsreferent Hermann Köhler aber nicht.

"Ich habe vor einigen Jahren mal den Spruch gesagt, der mich verfolgte, aber richtig ist: Gib mir einmal den Haushalt der Stadt Augsburg, dann können wir die Schulen zeitnah auf Stand bringen." Hermann Köhler, Bildungsreferent der Stadt Augsburg

Vernichtendes Urteil für Augsburger Schulen

Unter den Leidtragenden der Zustände an den Augsburger Schulen ist auch Konrad Maurer. Er ist als Ministerialbeauftragter für 50 Schulen in Südbayern zuständig und hat sein Büro in der Berufs- und Fachoberschule. Er stellt der Stadt Augsburg ein vernichtendes Urteil aus.

"Es gibt auch ältere Schulgebäude, aber eines, das in einem derart desolaten Zustand wäre wie meine eigene Schule, kenne ich nicht. Es scheint insgesamt einen riesigen Modernisierungs- und Renovierungsrückstau bei den Schulen der Stadt Augsburg zu geben." Ministerialbeauftragter Konrad Maurer

In der Berufs- und Fachoberschule sollten eigentlich seit Schuljahresbeginn Container für die Schulklassen stehen. Nun sollen sie bis Jahresende kommen. Mehr Hoffnung gibt es derzeit wohl nicht.