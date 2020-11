Augsburgs Oberbürgermeisterin Weber sieht Zeichen der Besserung

Mit 357,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hat die 7-Tages-Inzidenz heute in Augsburg einen neuen Höchstwert erreicht. Die Situation sei angespannt, sagte Oberbürgermeisterin Eva Weber im BR-Interview, dennoch spricht Weber auch davon, dass sich die Kurve in der Stadt abflacht: "Wir stellen fest, dass sich die Verbreitung des Virus verlangsamt."

Wirksamkeit der Maßnahmen noch schwer festzustellen

Vor zwei Wochen sei man noch bei einer Verdoppelung der Zahlen von Woche zu Woche gewesen, jetzt sei da "eine deutliche Abflachung" zu sehen. Allerdings sei es schwierig, schon nach einer Woche des Teil-Lockdowns in Augsburg eine Wirksamkeit der Maßnahmen festzustellen.

Kein lokaler Lockdown in Augsburg wegen Infektionsschutzgesetz

Während in den Landkreisen Berchtesgadener Land und Rottal-Inn schon bei ähnlich hohen Inzidenz-Werten ein kompletter Lockdown verhängt wurde, hat die Stadt Augsburg Ende Oktober auf derart drastische Regeln verzichtet. Das aber nur, weil in den beiden oberbayerischen Landkreisen die Situation schon weit vor der 8. Infektionsschutzverordnung außer Kontrolle geraten war. Für Augsburg aber habe es diese rechtliche Grundlage schon gegeben, man habe die Maßnahmen aus der Verordnung dann um drei Tage vorgezogen.

Nachvollziehen der Ansteckungswege meist nicht mehr möglich

Wie im ganzen Bundesgebiet könnten auch in Augsburg die meisten Infizierten nicht sagen, bei wem sie sich angesteckt hätten. Das sei ähnlich wie bei einem Schnupfen, so Weber. Da wisse man auch nicht, woher man den habe. Dennoch arbeiteten im Gesundheitsamt der Stadt Augsburg 140 Menschen in der Kontaktnachverfolgung, zum Großteil städtische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Unterstützung von Polizei und Bundeswehr, um das Ausbruchsgeschehen einzudämmen.

Bürger sollen sich nicht ohne Anlass testen lassen

Die Stadt Augsburg habe laut Weber die Testkapazitäten noch einmal erweitert. Die Ergebnisse lägen auch wieder innerhalb der vorgegeben 48 Stunden vor. Weber räumte hier aber Probleme ein, weil die Labore überlastet gewesen seien. Deshalb sollten sich auch nur Menschen testen lassen, die Symptome haben oder bei denen ein Test angeordnet worden ist. Sie kenne Menschen, die sich ein- bis zweimal pro Woche testen lassen, um die Sicherheit zu haben, aber genau das führe auch zu einer Überlastung der Labore, so Weber.