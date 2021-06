Augsburgs Maxstraße: Experte fordert Einsatz von Streetworkern

Die schiere Masse an jungen Menschen und die große Menge des dort konsumierten Alkohols, das habe nach Ansicht von Präventionsexperte Schletterer zur Eskalation geführt. Da reiche eine Kleinigkeit aus, um eine explosive Situation zu schaffen, sagte er im Gespräch mit dem BR-Studio Schwaben.

Die Polizei als Feindbild

Oft sei die treibende Kraft eine kleine Gruppe von Personen, die etwas erleben wollen und auf Randale aus seien. Aus einem nichtigen Anlass entwickle sich dann schnell eine Dynamik, die nur noch schwer zu kontrollieren sei, so Schletterer. Und dann stünden sich zwei gegenüber: Die Polizei als Feindbild und ein großes Wir, das es so vorher gar nicht gab, so Erwin Schletterer.

Führte der Corona-Frust zur Eskalation der Gewalt?

Hier spielten auch die über viele Monate verhängten Corona-Maßnahmen mit hinein, die die jungen Menschen stark eingeschränkt haben. Als Entschuldigung will Schletterer dies aber keinesfalls gelten lassen, betonte er: "So ein Verhalten ist absolut nicht in Ordnung. Aber es ist auch so, dass die Erfahrungen, die die Jugendlichen zuletzt mit Ordnungskräften und auch dem Ordnungsamt gemacht haben, eher repressiver Art waren: Die Polizei hat auf Verbote hingewiesen, Bußgelder verhängt." Jetzt habe sich die Gelegenheit geboten, sich Luft zu verschaffen.

Statt Alkoholkonsum: ein Mehrwert für die Maximilianstraße

Der Präventionsexperte bedauerte, dass die Hauptanziehung der Maximilianstraße im Alkoholkonsum bestehe. Hier brauche man einen "Mehrwert", andere Angebote für die jungen Menschen. Bei dem Musikfestival "Modular" gebe es solche Exzesse nicht, denn dort stehe nicht das Trinken, sondern die Musik, die Kultur im Vordergrund.

Können Streetworker brenzlige Situationen verhindern?

Um frühzeitig brenzlige Situationen zu erkennen und zu entschärfen, plädiert Schletterer für den Einsatz von Streetworkern, die nicht wie Polizeibeamte in Uniform unterwegs seien. Sie könnten frühzeitig feststellen: Da entsteht gerade eine ungute Dynamik. Und sie könnten dann einige Personen rausnehmen, um die Situation zu entzerren, bevor sie eskaliert.

Der Verein "Brücke" wurde 1985 gegründet, ist auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention tätig und arbeitet mit straffällig gewordenen Jugendlichen.