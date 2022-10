Augsburgs höchste und schönste Baustelle: Der Dom wird saniert

Der Augsburger Dom ist das dritthöchste Gebäude in der historischen Altstadt von Augsburg. Nach der Restaurierung des Nordturms in den Jahren 2017/2018 wird nun schon seit einigen Monaten der Südturm saniert. Damit ist die Baustelle die derzeit höchste in Augsburg. Sogar auf Google Maps sieht man das Baugerüst am Südturm. In wenigen Wochen soll alles fertig sein.

63 Meter hoher Südturm des Doms komplett eingerüstet

Das Staatliche Bauamt Augsburg ist zuständig für die Baustelle. Volker Wörner vom Bauamt sagt: "Die erste Herausforderung war, ein Gerüst aufzustellen. Denn aufgrund der besonderen Situation mit der Sakristei musste man eine Lösung finden, wie man das Gerüst am Gebäude aufhängt." Ein Gerüst mit 32 Etagen ist nötig, um den 63 Meter hohen Turm zu erschließen.

Hölzerne Dachkonstruktion des Augsburger Doms wird ausgebessert

Am hängenden Gerüst geht es über zwei Aufzüge und weiter über Treppenstufen auf den Südturm. Dort wird die hölzerne Dachkonstruktion aus dem Jahr 1489 ausgebessert. Außerdem erneuern Spezialisten in luftiger Höhe das 300 Quadratmeter große Kupferdach, das aus dem Jahr 1791 stammt. Dafür verwenden sie durch einen chemischen Prozess vorpatiniertes Kupfer, sodass beide Turmdächer nach Ende der Bauarbeiten die gleiche grüne Farbe haben.

Spektakuläre Aussicht vom Augsburger Dom

Weihbischof und Dompropst Anton Losinger sowie Bistumshistoriker Thomas Groll besichtigen die luftige Baustelle. Beide kennen zwar das Gebäude wie nur wenige andere. Aber diese Perspektive ist auch für sie neu und etwas Besonderes. Anton Losinger schwärmt: "Dieser Ausflug auf die Spitze des Südturms des Augsburger Doms ist spektakulär. Wir haben hier ein großartiges Gebäude."

Und Thomas Groll ergänzt: "Obwohl ich nicht ganz schwindelfrei bin, aber das wollte ich mir nicht nehmen lassen." Schwindelfrei zu sein ist nicht verkehrt hier oben. Die Aussicht ist atemberaubend. In alle Richtungen kann man Augsburg gut überblicken. Sichtbar ist an manchen Tagen sogar die Zugspitze.

Turm wackelt, wenn die Glocken schwingen

Der Spengler Gerhard Schöpf ist aber nicht wegen der guten Aussicht hier am Domturm mit dabei. Er montiert mit seinem Team das neue Kupferdach. "Das ist die schönste Baustelle von Augsburg. Ein Highlight ist das", sagt er.

Die Kirchenglocken schlagen und schwingen, und der Turm samt Gerüst gerät ins Wanken. Das gehört so, um die Schwingungen der Glocken auszugleichen. So ganz wohl ist hier oben längst nicht mehr allen Teilnehmern. Nach wenigen Minuten kehrt aber wieder Ruhe ein. Der Turm steht wieder still.

Eine Millionen Euro kostet die Sanierung

Was bleibt, ist die Begeisterung über den Ausblick. Und Freude darüber, dass bei der Sanierung am Domturm bislang alles gut klappt hat, sagt Volker Wörner vom Staatlichen Bauamt Augsburg. Eine Million Euro hat die Sanierung gekostet.

Im November kommt auch die goldene Kugel wieder auf den Turmspitz. Dann sind die Arbeiten hier zu Ende an der Baustelle, die nicht nur Volker Wörner in Erinnerung bleiben wird. "Das ist für mich sicher was Einmaliges. Das werde ich in meiner Laufbahn sicher nicht nochmal machen. Insofern war es sicher eine besondere Baustelle."