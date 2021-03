Augsburgs Impf-Team nicht ausgelastet? Steuerkanzlei rückt vor

Als vor einer großen Augsburger Steuerkanzlei drei Fahrzeuge des ärztlichen Bereitschaftsdiensts halten und das Gebäude betreten, bekommen das mehrere Passanten mit. Schnell wird gemutmaßt, dass abseits der Prioritätenliste geimpft werden könnte, so ein Augsburger zum BR: "Wenn ich das sehe und in meinem Bekanntenkreis Ältere schon seit Wochen auf einem Termin warten, dann hab ich Fragen".

"Wir haben uns nicht vorgedrängelt"

"Wir haben uns nicht vorgedrängelt", erklärt eine Gesellschafterin der Kanzlei. Vielmehr habe man schon früh bei der Stadt nachgefragt, wann denn die eigene Betriebsärztin das Team der Großkanzlei impfen dürfe. Daraufhin sei länger nichts geschehen, bis dann an Montagnachmittag über das Gesundheitsamt die Info gekommen sei, dass bereits am Dienstag geimpft werden könne, weil die Teams noch Kapazitäten frei hätten.

Impf-Teams der Stadt offenbar nicht ausgelastet

Dieses Angebot habe man dann angenommen. Die Kanzlei bearbeite die Anträge von Unternehmern auf Überbrückungsgeld, sie gehöre daher zur kritischen Infrastruktur, so die Rechtsanwältin zum BR . Dann seien am Dienstag drei Teams gekommen und hätten die knapp 50 Mitarbeiter geimpft. "Wir haben nicht gedrängt, wir waren passiv", betont die Augsburgerin. "Wir waren wohl einfach die Ersten, die parat gestanden waren", glaubt die Rechtsanwältin.

Eine Rückmeldung der Stadt zu dem Vorgang steht noch aus, man wolle sich nach dem Wochenende dazu äußern, hieß es auf Anfrage des BR. Denn das Thema hat Brisanz: Nach BR-Informationen rutschte die Kanzlei nämlich nach vorn, weil die Impf-Teams der Stadt sonst nicht ausgelastet gewesen wären.

Kontakte zu Bettlägerigen fehlen offenbar

Dem Vernehmen nach liegt das nicht allein an zu wenig Impfstoff, sondern wohl auch daran, dass zu wenig Informationen über bettlägerige Patienten vorliegen, die mittlerweile bei der Impfung an der Reihe wären. Offenbar handelt es sich dabei um eine weitere Schwachstelle in Sachen Priorisierungsliste. Die Kommunen kommen schlichtweg nicht ohne weiteres an die entsprechenden Daten, aus Gründen des Datenschutzes, so ein Insider. Das sei bereits ein Problem bei der Ausgabe von Masken an Bedürftige gewesen.

Kontakt-Aufruf über die Presse

Die Stadt erklärt, dass fünf mobile Impf-Teams unterwegs seien, die im Schnitt pro Tag 50 bis 60 Impfungen vornehmen. Die zurückliegende Woche seien die Teams ausgelastet gewesen, ab Mitte nächster Woche gebe es noch Kapazitäten.

Erst Anfang dieser Woche hatte daher die Stadt in einem Aufruf über die Presse impfwillige bettlägerige Personen gebeten, sich registrieren zu lassen. Nur an registrierte Personen könnten Impf-Termine vergeben werden. Dringend empfohlen werde demnach die Registrierung über die Telefon-Hotline 0821 789 868 94. Die Impfung selbst übernimmt laut Stadt ein mobiles Impf-Team.

Der Freistaat versucht außerdem, über eine Postkartenaktion an die Adressen von noch nicht zur Impfung angemeldete Personen über 80 Jahren zu kommen. Auch über Visitenkarten, die in Apotheken ausgelegt und über Angehörige und Pflegekräfte verteilt werden, soll die Telefonnummer der Impfzentren vor Ort publik gemacht werden. Die entsprechenden Daten über Patienten der Pflegestufen werden von den Kassen nicht weitergegeben - aus Datenschutzgründen.