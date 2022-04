Augsburgs Brunnen dürfen wieder an die Sonne

Traditionell beginnen die Mitarbeiter des Augsburger Tiefbauamt mit dem Augustusbrunnen auf dem Rathausplatz. Wegen einer Baustelle ist dieses Jahr aber erst der Herkulesbrunnen in der Maximilianstraße dran. Stück für Stück werden die Holzplatten und die darunterliegende Balkenkonstruktion abgebaut.

Bald alle städtischen Brunnen wieder zu sehen

Anschließend folgen der Augustusbrunnen auf dem Rathausplatz und der Merkurbrunnen auf dem Moritzplatz. Die drei Prachtbrunnen symbolisieren das Ständesystem der alten Reichsstadt. So steht der Augustusbrunnen für den Herrenstand, der Merkurbrunnen für den Kaufmannsstand und der Herkulesbrunnen für den Handwerkerstand. Ende April sollen alle städtischen Brunnen wieder zu sehen sein. Mehr als 100 Brunnen plätschern in Augsburg, darunter auch der Georgsbrunnen unterhalb des Perlachbergs und der Brunnen mit den drei Bistumsheiligen Ulrich, Afra und Simpert vor dem Dom, aber auch viele kleinere Brunnen.

Original-Bronzen der Prachtbrunnen im Maximilianmuseum

Die drei Augsburger Prachtbrunnen stammen aus dem späten 16. und frühen 17. Jahrhundert. Die Bronzen, die heute an den Brunnen zu sehen sind, sind Kopien. Ihre Originale befinden sich im Maximilianmuseum. Die Brunnen sind Teil des Augsburger Wassermanagement-Systems, das als Weltkulturerbe in die Welterbeliste der UNSECO aufgenommen wurde. Schon Mitte des 16. Jahrhunderts gab es in der von vielen Kanälen durchzogenen Stadt an Lech und Wertach eine strikte Trennung zwischen Trink- und Brauchwasser.