Augsburgs Bischöfe: "Covid kein Aussatz, Tod keine Gottesstrafe"

Augsburgs Regionalbischof Axel Piper und Diözesanbischof Bertram Meier haben sich zum Umgang mit dem Coronavirus geäußert: "Wir leben mit dem Virus, den wir alle gemeinsam bekämpfen, aber den sozialen Zusammenhalt und vor allem auch den gegenseitigen Respekt darf uns die Pandemie nicht nehmen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

"Hinterbliebene empfinden Scham"

Eine Covid-19-Infektion sei kein Aussatz. Die Menschen, die infiziert sind, würden genug unter den akuten Symptomen leiden. "Sie leiden im Krankenhaus oder zuhause. Wenn ein Mensch in Zusammenhang mit Covid-19 stirbt, dann stirbt er oft allein ohne die Begleitung von Angehörigen." Das alleine sei schon schlimm genug. Viele Hinterbliebene würden aber auch noch große Scham über diesen Tod empfinden und wollen, dass der genaue Hintergrund nicht öffentlich werde.

Angst vor Ausgrenzung

Viele hätten auch Angst, ausgegrenzt und gemieden oder der eigenen Schuld an der Infektion bzw. der des Verstorbenen bezichtigt zu werden. "Es ist aus unserer Sicht ein Gebot der Nächstenliebe und des respektvollen Umgangs, dass wir auf die Hinterbliebenen der im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen, nicht mit solch ablehnender Haltung, sondern mit Trost, Zuneigung und Respekt – immer mit Abstand – zugehen."

"Tod durch Covid ist keine Strafe"

Es gebe viele Möglichkeiten, Nähe und Verbindlichkeit zu zeigen. "Der Tod aufgrund einer Covid-19 Infektion weise uns so "dringlich und eindrücklich" auf unsere Sterblichkeit hin. "Der Gott, an den wir glauben, ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deshalb sollten wir auch gnädig und barmherzig miteinander umgehen und den Tod durch eine Covid-19-Infektion nicht als Strafe verstehen", so die Bischöfe.