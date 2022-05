Augsburger Zoo: Neues Affengehege für Coco, Niki, Akemo

Coco, Akemo und Niki – so heißen die Schimpansen des Augsburger Zoos – können sich über eine neue Außenanlage mit 380 Quadratmetern Fläche freuen. Der Bau hat mehrere Monate gedauert.

Veterinäramt pochte auf Erweiterung

Grund für den Umbau war der Platzmangel in der alten Anlage, sie war zu klein für eine artgerechte Haltung. Daran gab es jahrelang Kritik. Auch das Augsburger Veterinäramt hatte Druck gemacht und sich auf ein Säugetiergutachten des Bundeslandwirtschaftsministeriums berufen. Wenn die Anlage nicht umgebaut worden wäre, hätten die drei Affen dort so nicht mehr bleiben können. Der Zoo musste also reagieren.

Mehrere Ebenen zum Spielen

Die Anlage hat mehrere Ebenen zum Spielen und Ausruhen, viele Klettermöglichkeiten und Baumlöcher, in denen die Schimpansen mit Stöckchen herumstochern können. Für die kalte Jahreszeit gibt es außerdem einen Unterstand mit elektrischer Wand-Flächenheizung.

Kosten rund 900.000 Euro

Laut dem Unterstützerverein, dem Freundeskreis des Augsburger Zoos, sei es trotz Lieferschwierigkeiten beim Material gelungen, die Neugestaltung termingerecht fertigzustellen. Und das auch im Rahmen der geplanten Kosten von rund 900.000 Euro.

Einen Großteil dieser Summe habe der Verein durch Spenden von Unternehmen und Privatpersonen zusammenbekommen, etwa 80 Prozent, erklärt der Vereinsvorsitzende Helmut Schuler. Was jetzt noch an den Finanzen fehlt, muss in den nächsten Monaten reinkommen - durch weitere Spenden und Eintrittsgelder.