Augsburger Zoo: Löwin Tara eingeschläfert

Die 12-jährige Löwin Tara, die 2016 zusammen mit ihrer Freundin Kira aus dem Serengetipark Hodenhagen in den Zoo Augsburg gekommen ist, hatte seit Wochen gesundheitliche Probleme. Tara hatte keinen Appetit und trank sehr viel – eine Folge massiver Nierenprobleme. Wie die Zooleitung weiter mitteilte, war eine Behandlung mit Medikamenten nicht möglich und Taras Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend. So sei dem Zoo keine andere Wahl geblieben, als die Löwin einzuschläfern. Tara wurde nun zur Obduktion in die Uniklinik München gebracht.

Zoo überlegt: Wie geht es weiter mit Taras Freundin?

Über den Winter will sich die Leitung des Augsburger Zoos überlegen, wie es mit den Löwen weitergehen wird, ob Kira Gesellschaft bekommen könnte oder einer anderen Löwengruppe zugeteilt wird.