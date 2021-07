Augsburger Wirtin beißt Polizisten: Prozess beginnt

Es war in einer Nacht im Mai vergangenen Jahres: Die Ausgangsbeschränkungen wurden gelockert, laut Anklage kam es zu einer Ansammlung von bis zu 400 Menschen in der Augsburger Innenstadt. Um die Ansammlung aufzulösen, wurden mehrere Barbetreiber dazu angehalten, den To-Go-Verkauf von Getränken einzustellen. Doch die angeklagte Wirtin soll den Getränkeverkauf in ihrem Lokal in der Maximilianstraße fortgesetzt und die Lautstärke der Musik deutlich erhöht haben.

Wirtin wird handgreiflich und beißt zu

Der Ordnungsdienst rief die Polizei hinzu. Laut Anklage sprach eine Polizeibeamtin mit der Wirtin und ihrer Mutter und wurde dann von der Mutter der Frau plötzlich geohrfeigt. In der Folge soll es zu einem Handgemenge gekommen sein: die Wirtin wurde zu Boden gebracht, schlug dort um sich und biss sogar zu.

Ein Polizist erlitt laut Staatsanwaltschaft eine tiefe Wunde am Oberschenkel, seine Kollegin eine Schädelprellung. Weil viele angetrunkene Partygänger dazu gekommen waren, drohte die Schlägerei zu eskalieren, erst dank weiterer Streifenbesatzungen konnte die Lage beruhigt werden.

Prozess vor dem Augsburger Amtsgericht

Jetzt müssen sich die drei Mitglieder der Wirtsfamilie vor dem Augsburger Amtsgericht unter anderem wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte vor Gericht verantworten. Der Prozess beginnt am Montagmorgen (19.07.2021) um 9 Uhr.