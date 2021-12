Augsburger Klinik führt schon ab Januar Impfpflicht ein

Bereits ab Januar werden in allen 17 Artemed-Kliniken deutschlandweit, darunter auch im Augsburger Vincentinum, in den Dienstplänen nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeteilt, die nachweislich entweder gegen Corona geimpft oder genesen sind.

Damit führt das Vincentinum schon deutlich früher eine Corona-Impfpflicht für Personal ein, bundesweit tritt die von Bundestag und Bundesrat beschlossene Impfpflicht erst ab 15. März in Kraft. Das betrifft nicht nur medizinisches und pflegerisches Personal, sondern auch Hausmeister, Techniker und das Küchen- oder Reinigungspersonal.

"Größtmöglicher Schutz" für Patienten

Man habe sich dafür entschieden, erklärt die Artemed-Geschäftsleitung auf Anfrage des BR, um einen größtmöglichen Schutz für die Patientinnen und Patienten zu garantieren. Viele seien durch ihr Alter und Erkrankungen anfällig für schwere Covid-19-Verläufe, etliche hätten bislang nicht geimpft werden können.

Zudem zeige sich im Klinikalltag, wie wirksam alle Impfstoffe seien, sowohl in puncto geringerer Ansteckungsrate als auch bei der Schwere der Krankheitsverläufe. Die Impfpflicht garantiere zudem die Betriebsfähigkeit der Klinik, längere Ausfälle von Mitarbeitern durch schwere Coronaverläufe würden diese gefährden.

95 Prozent des Personals sind gegen Corona geimpft

Mehr als 90 Prozent der Artemed-Mitarbeitenden seien, Stand Ende November, ohnehin bereits immunisiert. Im Augsburger Vincentinum sind mittlerweile sogar etwa 95 Prozent des Personals mindestens einmal geimpft, teilt eine Sprecherin mit, dank einer Aufklärungskampagne und wiederholten Impfangeboten.

Wer sich nicht impft, muss das Vincentinum verlassen

Mancher habe "offensichtlich nur noch einen letzten Ruck benötigt, um sich zur Impfung zu entschließen", heißt es wörtlich in einer Stellungnahme der Klinikleitung. "Wir wissen, dass sich einige bis dato nicht geimpfte oder genesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch zu einer Impfung spätestens im Januar entschließen – darüber freuen wir uns außerordentlich", teilt Artemed mit. Allerdings sei auch klar: Wer sich nicht impfen lasse wolle, der müsse das Unternehmen verlassen oder seinen Arbeitsvertrag ruhen lassen.

Keine Lohnfortzahlung, ruhender Arbeitsvertrag oder Kündigung

Laut Artemed gebe es ab Januar drei verschiedene Optionen für Ungeimpfte: Die erste Option sei die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bei gleichzeitiger Freistellung ohne Lohnfortzahlung. Gegebenenfalls könnten auch Überstunden oder Urlaubsansprüche abgebaut werden. Hierbei handele es sich aber nur um eine vorübergehende Lösung.

Die zweite Option sei, den bestehenden Arbeitsvertrag vorerst ruhen zu lassen. "Die Pflichten sowohl des Arbeitgebers als auch des Arbeitnehmers sind in diesem Fall für einen vereinbarten Zeitraum ausgesetzt. Danach besteht wieder die Möglichkeit der Weiterbeschäftigung, allerdings natürlich nur, soweit diese infektiologisch und gesetzlich vertretbar und zulässig ist", teilt Artemed mit.

Die dritte Option sei die vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses: "Wer sofort und uneingeschränkt einer neuen Perspektive nachgehen und in einem anderen Umfeld tätig werden möchte, dem möchten wir keine Steine in den Weg legen und erklären uns in diesem Falle auch bereit, auf eigentlich einzuhaltende Kündigungsfristen zu verzichten", teilt Artemed mit.