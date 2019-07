Augsburger Verkehrsverbund: positive Bilanz nach Tarifreform

Laut Unternehmenssprecherin Irene Goßner hat der AVV mehr Abos und Firmenabos verkauft und es gabe eine deutliche Steigerung bei den Tagestickets. Einzelfahrscheine und Papier-Streifenkarten wurden weniger nachgefragt.

Elektronische Streifenkarte wird "interessanter"

Zunehmend interessant wird für die Fahrgäste, Goßner zufolge, aber die elektronische Streifenkarte, die über die App jeweils direkt vor Fahrtantritt zu buchen ist und mit 10.80 Euro billiger als die herkömmliche Streifenkarte ist. Auch die Kurzstreckentickets werden mittlerweile stark genutzt, so Goßner.

Mehr AVV-Abonnenten in Stadt und Umland

Deutliche Zugewinne hat es durch die Tarifreform nicht nur in der Stadt Augsburg, sondern auch im Umland gegeben, so Goßner: „Das ist kein Einmaleffekt, sondern ein klarer Trend hin zu mehr Abonnenten.“

ProBahn lobt positives Erscheinungsbild des AVVs

Winfried Karg von ProBahn lobte, dass der AVV sein Gesicht zum Positiven verändert hat mit einem einheitlichen Erscheinungsbild der Fahrzeuge, Niederflurbussen statt Reisebussen. Klimaanlage und USB-Steckdosen seien mittlerweile selbstverständlich.

Ab August: Reform der AVV-Tarifreform

Nach der Tarifreform ist allerdings vor der Tarifreform: Am 1.8. werden mehrere Änderungen und Nachbesserungen in Kraft treten. Der AVV reagiert damit auf zum Teil massive Kritik von Fahrgästen und Verbänden. So wird Anfang August wieder die Wochenkarte eingeführt mit 16,70 Euro pro Zone, die für volle 7 Tage gültig ist. Die Abschaffung der Wochenkarte war besonders stark kritisiert worden.

Änderungen an der AVV-Tarifreform zugunsten der Fahrgäste

Außerdem wurden für bestimmte Augsburger Stadtteile Sonderlösungen gefunden, damit die Fahrgäste mit einem Kurzstreckenticket das nächste Einkaufszentrum erreichen können. Zum Oktober will der AVV dann eine Art Schnellbusslinie für München-Pendler auflegen, die in knapp 20 Minuten vom Königsbrunner Zentrum bis zum Bahnhof Mering fährt.

Freistaat fördert AVV

Positive Impulse erhofft sich der AVV auch von der Ankündigung des Freistaats, Fahrgästen einen Monat lang das Ticket zu bezahlen, wenn sie auf ein Abo umsteigen. Insgesamt, so der AVV wolle man das Angebot im ÖPNV ausbauen, dafür brauche man aber die politischen Beschlüsse. Ein 360-Euro-Jahresticket nutze jedoch wenig, wenn zu wenig Busse unterwegs seien. Derzeit werde auch geprüft, ob die Landkreise Dillingen/Donau und Donau-Ries mit eingebunden werden können. Im Gebiet des Augsburger Verkehrsverbundes steigen an 38 Bahnhöfen und Haltepunkten zwischen Wertingen und Schwabmünchen täglich rund 77.000 Fahrgäste ein und um.