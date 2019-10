Augsburger Vereine kämpfen für 50-Meter-Hallenbad

23 Vereine und Verbände wie Wasserwacht und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit insgesamt 35.000 Mitgliedern haben sich hinter dem Projekt versammelt: Schon in fünf Jahren soll es ein 50-Meter-Hallenschwimmbad in Augsburg geben. Schwaben sei der einzige Regierungsbezirk und Augsburg die einzige Großstadt Bayerns ohne eine solche Anlage. Über das Projekt wird heute im Sportausschuss des Augsburger Stadtrats geredet. Das Vorhaben in dieser Zeit umzusetzen, halten manche für unrealistisch.

Geschätzte Kosten: rund 25 Millionen Euro

Die Kosten sollen bei rund 25 Millionen Euro liegen, wobei gut die Hälfte vom Freistaat beigesteuert werden könnte, wenn der schulische Bedarf anerkannt würde, so Bernd Zitzelsberger, einer der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) "50-Meter-Hallenbad für Augsburg". Zitzelsberger hält auch einen Zeitraum von fünf Jahren, also bis 2024, bis zur Eröffnung des Bades für realistisch. Als möglichen Standort nennt er das Gelände rund um die Universität, das Bärenkellerbad oder den Traditionsstandort an der Schwimmschulstraße beim Plärrer.

Architekt hält Zeitrahmen für unrealistisch

Da derzeit noch nicht einmal die Standortfrage geklärt ist, hält Architekt Karl-Erwin Lutz das Ziel 2024 für nicht realistisch. Lutz ist Spezialist für Hallenbäder, er hat zuletzt die beiden 50-Meter-Bäder in Nürnberg und Ingolstadt verantwortet: "Ich rechne mit der Realisierung in frühestens sechs bis acht Jahren, weil der Vorbereitungsprozess gerade in einer Stufe ist, in der wir noch mindestens zwei Jahre brauchen, bis die ganzen Grundlagen bestehen."

Schirmherr Andreas Hellmann: "Traurig und beschämend"

Als Schirmherr für das Projekt wurde Dr. Andreas Hellmann gewonnen. Der gebürtige Augsburger ist Mediziner und war Olympiateilnehmer 1972 in München. Damals musste er zur Vorbereitung auf die Spiele nach Würzburg umsiedeln, weil dort mit dem Wolfgang-Adami-Bad ein 50-Meter-Hallenbad existierte. Er findet es "traurig und beschämend, dass sich an dieser Situation auch 40 Jahre später nichts geändert hat".

Unterstützung bekommt die Augsburger Initiative vom Bayerischen Schwimmverband. BSV-Präsident Harald Walter zeigte sich beeindruckt von der Augsburger Initiative. Er bezeichnete Schwaben aber auch als "kleines, schwarzes Loch", da es als einziger Regierungsbezirk Bayerns über nicht ein einziges 50-Meter-Hallenbad verfüge.

Auch in Memmingen wird über ein 50-Meter-Becken diskutiert

Neben Augsburg wird derzeit in Memmingen über den Bau eines 50-Meter-Hallenbades diskutiert. Es könnte also zur Prestigefrage für Augsburg werden, ob die drittgrößte Stadt Bayerns auch weiterhin ohne geeignetes Hallenbad für den Schwimmsport dastehen möchte. Ein Bürgerbegehren, das zuletzt ebenfalls diskutiert wurde, sei derzeit aber kein Thema für die Organisatoren der ARGE. Sie möchten zunächst die Sitzung des Sportausschusses abwarten und dann über die nächsten Schritte beraten.