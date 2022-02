Augsburger Verein: "Europäische Demokratie in Ukraine schützen"

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist das Entsetzen bei Andrii Rymlianskyi vom Ukrainischen Verein Augsburg groß. Der 28-Jährige hat Familie in der Westukraine und in Charkiw, nahe der russischen Grenze. Er habe Kontakt zur Familie am heutigen Donnerstagmorgen gehabt: "Die Lage ist absolut furchtbar", sagt er. In der gesamten Ukraine seien Explosionen zu hören, die Flughäfen in den Großstädten wurden bombardiert, berichten die Angehörigen. "Der Flugverkehr ist eingestellt, die Züge verkehren auch nicht." Seine Familie habe berichtet, dass es Gefechte gebe. "Wir wissen nicht genau, wie viele Verletzte und Tote es gibt", sagt Rymlianskyi.

Menschen suchen Schutz in Kellerräumen

Den Berichten zufolge sollen in der Stadt Charkiw die Menschen versucht haben, sich in Sicherheit zu bringen. So würden Keller zu Bunkern umfunktioniert, um dort Frauen und Kinder unterzubringen. Eine Flucht sei dagegen nicht oder kaum möglich: "Die Menschen können ihre Häuser nicht verlassen, man ist überhaupt nicht mobil, da die Städte infrastrukturell voneinander abgeschnitten sind. Man kann nur noch mit dem Auto hin und herfahren", berichtet Rymlianskyi.

Westen war naiv und gleichgültig

Seine schlimmsten Befürchtungen seien nun wahr geworden, sagt der 28-Jährige, der in Augsburg lebt und arbeitet. Die russische Bedrohung sei vom Westen nicht ernst genug genommen worden. "Die Naivität und Gleichgültigkeit hatten Oberhand. Aber jetzt sehen wir, dass es einen Krieg in Europa gibt. Putin hat einen verdeckten Krieg geführt, aber jetzt ist er absolut offen", sagt Rymlianskyi.

Verein fordert deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine

Der 28-Jährige erneuerte seine Forderung nach Lieferungen von defensiven Waffen an die Ukraine. Deutschland habe keine Abwehrsysteme geliefert, jetzt müsse eine "hohe Rechnung" bezahlt werden. Die Existenz der Ukraine sei in großer Gefahr. "Man muss genau jetzt die europäische Demokratie in der Ukraine schützen", fordert Rymlianskyi. Der Ukrainische Verein in Augsburg will versuchen, die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. So ist unter anderem geplant, Spenden zu sammeln. Außerdem hat am Donnerstagabend eine Demonstration mit rund 300 Teilnehmern auf dem Augsburger Rathausplatz stattgefunden.

Sorge auch in den Nachbarländern der Ukraine

Aber auch im Nachbarland Rumänien, anders als die Ukraine ein NATO-Mitglied, wächst in den Grenzregionen die Angst angesichts des bewaffneten Konflikts mit Russland. Die Augsburgerin Irene Nusser ist gerade in der Stadt Satu Mare im Nordwesten Rumäniens. Von dort sind es zwar noch über 800 Kilometer bis nach Kiew, doch nur 33 Kilometer bis zur westukrainischen Grenze.

Sicherheitsvorkehrungen in Rumänien

Nusser, die in Augsburg viele als Wirtin der Rosenau-Gaststätte am alten FCA-Stadion kennen, ist in Satu Mare aufgewachsen und hält sich aus privaten Gründen gerade dort auf. Sie berichtet dem BR am Telefon, wie die Stimmung in der grenznahen Region ist: "Das Rote Kreuz ist in der Stadt und baut bereits Zelte auf, weil sie damit rechnen, dass viele Menschen versuchen werden, über die Westukraine zu fliehen. In der rumänischen Stadt herrsche eine angespannte Stimmung, sagt Nusser: "Die Leute haben Angst, machen Hamsterkäufe und alle rennen zur Bank und holen Bargeld."

Bis zuletzt auf friedliche Lösung gehofft

Auch US-amerikanische Flugzeuge seien gelandet am örtlichen Flughafen. Für sie selbst, die in der Grenzregion aufgewachsen ist, sei die Situation schrecklich: "Ich bin unendlich traurig, dass es jetzt so gekommen ist, ich habe bis zuletzt auf eine friedliche Lösung gehofft." Und: "Die Landsleute hier sind alle pro Ukraine eingestellt, wir haben eine gute Nachbarschaft." Sie werde voraussichtlich heute noch die Heimreise antreten, sagt Irene Nusser - und ihre 18-jährige Nichte mitnehmen: "Denn meine Verwandten machen sich große Sorgen, dass auch im Grenzgebiet etwas passieren könnte."