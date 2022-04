Augsburger Uniklinik: „Müssen einen Neubau prüfen“

Die Augsburger Uniklinik ist ein Sanierungsfall. Doch statt einer solchen Generalüberholung soll ein Neubau geprüft werden. Das fordert die Augsburger Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr (SPD). "Die Sanierung eines so großen Hauses dauert 10 bis 15 Jahre. Wir müssen bedenken, dass dies das Klinikpersonal und die Patienten massiv mit Lärm und vielen anderen Dingen belasten würde. Wir müssen daher darüber nachdenken, ob nicht ein Neubau sinnvoller wäre“, so Strohmayr zum dem BR.

Kosten für Sanierung und Neubau annähernd gleich

Die SPD-Abgeordnete verweist darauf, dass nach dem derzeitigen Stand die Kosten für einen Neubau und eine Sanierung annährend gleich wären, wobei eine Sanierung mit deutlich größeren Kostenrisiken verbunden sei. Das Staatliche Bauamt Augsburg, das für die Umsetzung der Baumaßnahmen zuständig ist, bestätigt dies im Grundsatz: "Unabhängig vom konkreten Fall haben Sanierungen höhere Kostenrisiken als Neubauten", so Amtsleiter Uwe Fritsch. Seiner Meinung nach sollte auf Basis des Bedarfs der Uniklinik abgewogen werden, ob ein Neubau oder eine Sanierung besser sei. "Es spricht aus unserer Sicht nichts gegen eine vergleichende Gegenüberstellung der beiden Optionen. "

Entscheidung liegt beim Bayerischen Wissenschaftsministerium

Strohmayr fordert, jetzt in die Diskussion einzusteigen: "Wir haben die Situation, dass Teile der Uniklinik so marode sind, dass sie jetzt ersetzt werden müssen. Und da macht es einen Unterschied, ob man mit einem Neubau plant oder mit einer Sanierung." Mit rund 250.000 versorgten Patienten pro Jahr und mehr als 1.700 Betten ist die Augsburger Uniklinik eines der größten Krankenhäuser in Deutschland. Die Trägerschaft ging 2019 von Stadt und Landkreis Augsburg an den Freistaat Bayern über. Entscheiden muss am Ende das Bayerische Wissenschaftsministerium.