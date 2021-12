Augsburger Uniklinik-Chef: "Omikron könnte die Pandemie beenden"

Der ärztliche Direktor des Uniklinikums Augsburg, Prof. Michael Beyer glaubt, dass die Omikron-Variante auch in Deutschland schon weiter verbreitet ist als bislang vermutet. "Ich hoffe, dass sich ein insgesamt milderer Verlauf bewahrheitet", so Beyer. "Wir haben bislang zwei Omikron-Fälle in der Klinik gehabt. Beide sind aber eher zufällig bei Routine-Tests entdeckt worden und waren im Prinzip symptomlos."

Hoffnung auf die "endemische Phase"

Am Uniklinikum in Augsburg blickt man mit gemischten Gefühlen auf die drohende Omikron-Welle. Einerseits hofft Beyer, dass mit der Virus-Variante die Pandemie in eine endemische Phase übergeht, das Corona-Virus also zu einer weniger gefährlichen, jährlich zirkulierenden Erkrankung wird. Andererseits könnte die nun drohende Welle die Kliniken nochmal in eine kritische Situation bringen, da selbst bei milderen Verläufen durch die schiere Masse der Erkrankten die Intensivkapazitäten nicht ausreichen könnten.

Noch lange kein Normalbetrieb auf der Intensivstation

Der Rückgang an Intensivpatienten nach Weihnachten sei daher auch nicht genutzt worden, um aufgeschobene Operationen nachzuholen. Stattdessen solle den Intensiv-Teams etwas Zeit gegeben werden, um sich – auch angesichts der drohenden Omikron-Welle – etwas zu erholen: "Wenn Sie mit den Leuten sprechen, dann fließen da wirklich Tränen", so Beyer zur Belastungssituation auf den Intensivstationen.