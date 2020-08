Augsburger Uni-Klinik bereitet sich auf zweite Corona-Welle vor

Es gebe jetzt feste Arbeitsgruppen, die alles vorbereiten, so dass man auch mit einer hohen Anzahl von COVID-19-Patienten zurechtkomme, sagte Prof. Michael Beyer, der Ärztliche Direktor der Klinik, dem BR. Es gebe, so Beyer, bereits auch die Vorgabe, 15 Prozent an Intensivbetten für COVID-19-Patienten vorzuhalten. Die Abläufe seien mittlerweile eingeübt, die Klinik könne schnell reagieren, so Beyer.

"Erste Welle gut gemeistert"

Im Rückblick habe die Uniklink die erste Welle sehr gut gemeistert und sei jetzt auf eine weitere mögliche Welle vorbereitet. Derzeit werden laut Klinikleitung vier COVID-19-Fälle behandelt, und zwar auf der Normalstation. Insgesamt waren es bislang unter 150 Coronakranke, die in der Uniklinik Augsburg behandelt wurden. Planbare Operationen werden derzeit weiterhin durchgeführt, auch für den September stehen schon reguläre OP-Termine im Plan, so Beyer.

Behandlung mit Blutplasma

Was die Behandlung der COVID-19-Patienten anbelangt, hat die Uniklink laut Ärztlichem Direktor gute Ergebnisse erzielt mit der Gabe von Blutplasma. Dabei werden Antikörper aus dem Blut von Patienten, die die Erkrankung bereits überstanden haben, an akut Kranke verabreicht, um deren Immunsystem zu unterstützen. Wichtig sei es dabei, das Plasma "möglichst früh zu geben", so Beyer. Augsburg war mit eines der ersten deutschen Zentren, das solches Plasma an COVID-19-Patienten verabreicht hat.

Weil das Coronavirus auch die Blutgerinnung stört, erhält an der Uniklink Augsburgr mittlerweile jeder COVID-19-Patient außerdem prophylaktisch Blutverdünner, um tiefe Venenthrombosen oder gar Lungenembolien zu verhindern - auch das ein Fazit, das die Mediziner aus der bisherigen Coronabehandlung gezogen haben.

Sorgen wegen Materialbeschaffung

Sorgen bereitet der Klinikleitung indes die Materialbeschaffung. Wie schon im Frühjahr gebe es nämlich eine Verknappung auf dem Weltmarkt, deshalb sei die Situation im zentralen Einkauf des Klinikums angespannt. Die Uni-Klinik versucht gerade, auf allen Ebenen medizinisches Material zu beschaffen und stockt mit einem zusätzlichen Lager die Bestände auf, damit genügend Kittel, Schutzmasken und Handschuhe, aber auch Atemschläuche oder Medikamente verfügbar sind, sollte es zu einer zweiten Welle von Corona-Fällen kommen.