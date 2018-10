Augsburger Trompeter darf wohl wieder mehr blasen

Bei dem Verfahren ging es um einen Nachbarschaftsstreit in Augsburg, der seit Jahren schwelt. Die beiden Streitparteien wohnen in einer ruhigen Reihenhaussiedlung Wand an Wand. Doch während der eine Bewohner als professioneller Theatermusiker regelmäßig zuhause üben und auch Trompeten-Unterricht geben möchte, will der Nachbar auf der anderen Seite seine Ruhe.

Er hatte deshalb zuerst vor dem Augsburger Amtsgericht, dann vor dem Landgericht geklagt. Letzteres machte dem Musiker dann erhebliche Auflagen, etwa dass er gar nicht mehr zu Hause unterrichten und selbst nicht mehr als zehn Stunden pro Woche üben darf - und das ausschließlich im Dachgeschoss. Der Musiker legte gegen diese Entscheidung Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) ein.

Landgericht hatte "zu strenge Maßstäbe"

Der BGH entschied nun, dass das Landgericht den Fall noch einmal verhandeln muss. In seinem ersten Urteil habe es "einen zu strengen Maßstab zugrunde gelegt". Das häusliche Musizieren und Üben gehöre nämlich zu den "sozialadäquaten und üblichen Formen der Freizeitbeschäftigung" und sei "in gewissen Grenzen hinzunehmen", so der BGH.

Nur "unwesentliche Beeinträchtigung" der Kläger

Das Landgericht habe bei einem richterlichen Ortstermin ja auch selbst festgestellt, dass das Trompetenspiel im Dachgeschoss für die Kläger nicht oder nur leise zu hören sei und - auch wenn er im Wohnzimmer spiele - nur mit "schwacher Zimmerlautstärke". Dies sei eine "nur unwesentliche Beeinträchtigung".

Zeitliche Begrenzung als Lösung - aber weniger streng

Den "Ausgleich der widerstreitenden nachbarlichen Interessen" muss das Landgericht laut BGH nun "durch eine ausgewogene zeitliche Begrenzung des Musizierens" erreichen. Dabei könne eine Beschränkung auf zwei bis drei Stunden an Werktagen und ein bis zwei Stunden an Sonn- und Feiertagen als Richtwert dienen. Das Musizieren "in den Hauptwohnräumen des Hauses" könne dem Trompeter nicht gänzlich untersagt werden.

Musikunterricht darf wohl auch wieder sein

Auch das Erteilen von Musikunterricht könne "noch sozialadäquat" sein. Wenn der Unterricht lauter sei, müsse der Trompeter ihn auf "wenige Stunden wöchentlich" und eventuell auch auf das Dachgeschoss beschränken.