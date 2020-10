Augsburger Synagoge verschärft Sicherheitsvorkehrungen

Ein Jahr nach dem Terror-Anschlag auf die Synagoge von Halle werden auch am jüdischen Gotteshaus in Augsburg die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Ein Metall-Detektor ist allerdings erst seit wenigen Tagen im Einsatz, erklärt Viktoria Kämpf von der Jüdischen Gemeinde. Mit der Kontrolle, vergleichbar mit der am Flughafen, werden die Besucher des Jüdischen Museums genauso wie die Gemeindemitglieder durchleuchtet.

Schusssichere Scheiben sollen zum Einsatz kommen

Die historischen Gittertore am Eingang zum Vorhof der Synagoge sind noch immer mit grünen Planen verhängt: Dazu habe die Kriminalpolizei vor einem Jahr geraten, sagt Robert Mazo, der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde Schwaben und Augsburg. Erst in den kommenden Wochen würden diese Planen durch schusssichere Glasscheiben ersetzt.

Jüdische Gemeinde baut Poller und erhöhte Mauern

Eine Poller-Schleuse für Fahrzeuge und erhöhte Mauern um das Gelände sollen genauso kommen wie eine Videoüberwachung. Die Bauarbeiten dazu laufen. "Andere Gemeinden haben das schon lange, wir bekommen das erst jetzt", sagt Mazo. Er äußert sich zufrieden sowohl über die finanzielle Unterstützung der Staatsregierung wie auch über die Zusammenarbeit mit der Polizei. Der Kontakt sei schon vor dem Anschlag in Halle intensiv gewesen, alleine gelassen fühle sich die Jüdische Gemeinde nicht.

Hakenkreuze in den Holzbänken

Alexander Mazo sagt, man sei "besorgt, aber wir leben nicht ständig in Angst". Ein Ärgernis sind Hakenkreuze, die wohl von Besuchern des Jüdischen Museums in die Holzbänke der Synagoge geritzt wurden. Das in Zukunft zu verhindern, ist Viktoria Kämpf, neben der Sicherheit vor Terror, ein großes Anliegen. "Das finde ich schon wichtig", sagt sie.