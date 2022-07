Offizieller Auftakt zur Sanierung der Augsburger Synagoge

Die Augsburger Synagoge gilt als herausragendes Zeichen jüdischer Geschichte in Bayern, nicht zuletzt, weil sie den Nazi-Terror nahezu unzerstört überstanden hat. Heute ist die Synagoge Gotteshaus, Museum und Gemeindezentrum in einem.

Alexander Mazo, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Augsburg-Schwaben gab zum offiziellen Beginn der Sanierungsarbeiten am Sonntag einen kurzen Abriss über die Geschichte des Hauses, das an der Halderstraße auf halbem Weg zwischen dem zentralen Königsplatz und dem Hauptbahnhof liegt. Die Synagoge und das Museum seien ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens, ein Denkmal, das untrennbar zum Stadtbild Augsburgs dazu gehöre, sagte Mazo.

Jugendstilgebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert

Im Jahr 1917, mitten im Ersten Weltkrieg, war die Synagoge fertig gestellt worden. Jetzt nagt der Zahn der Zeit an dem Jugendstilgebäude. Für rund 23 Millionen Euro soll der Bau saniert werden. Die Hälfte der Kosten übernimmt der Bund, der Freistaat beteiligt sich mit rund acht Millionen Euro, die Stadt Augsburg gibt einen Zuschuss von knapp einer halben Million Euro. Den Rest muss die Gemeinde über Spenden aufbringen.

Zum Artikel: "100 Jahre Synagoge Augsburg"

Claudia Roth betont Verantwortung für jüdische Kultur

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) bekräftigte den Stellenwert jüdischer Kultur in Deutschland: Die Augsburger Synagoge sei "eine Seltenheit, ein Kleinod, ein Glück und Verantwortung", so Roth. Antisemitismus dürfe weder in Deutschland einen Platz haben noch anderswo.

Zentralratspräsident beklagt Antisemitismus und Verschwörungstheorien

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, nannte die Augsburger Synagoge ein Schmuckstück, das erhalten werden müsse, aber auch das Zuhause für die jüdische Gemeinde. Schuster warnte dabei vor zunehmendem Antisemitismus und verwies auf den im Verfassungsschutzbericht dokumentierten Anstieg von antisemitischer Straftaten. Die Corona-Pandemie habe zudem erheblich zur Verbreitung von antijüdischen Verschwörungstheorien beigetragen, betonte Schuster.

Eva Weber (CSU): "Sanierung als Bekenntnis zu jüdischem Erbe"

Oberbürgermeisterin Eva Weber erinnerte in ihrer Rede an den verstorbenen Augsburger Rabbiner Henry G. Brandt, der ein wichtiger "Brückenbauer" gewesen sei. Sie freue sich, dass die Sanierung "endlich losgeht": "Diese Sanierung ist ein klares Bekenntnis zur Bedeutung des jüdischen Erbes und Lebens in der Stadt", sagte Weber. Die Generalsanierung der Augsburger Synagoge soll bis 2028 abgeschlossen sein.