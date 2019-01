Augsburger Stadtwerke beraten über Krise bei Netzanbieter M-Net

M-Net arbeitet derzeit an der Glasfaser-Erschließung von etwa 7.000 Gebäuden in zahlreichen Gemeinden im Landkreis Cham. Der Ausbau ist jedoch wegen Problemen mit einem Subunternehmer ins Stocken geraten. Nun wird das ursprünglich mit 60 Millionen Euro veranschlagte Projekt deutlich teurer. Für M-Net bedeutet das finanzielle Probleme. Auch in Augsburg sorgt das für Gesprächsbedarf.

Stadtwerke Augsburg sind Gesellschafter von M-Net

Über ihre Energie-Sparte sind die Stadtwerke Augsburg zweitgrößter Gesellschafter bei M-Net. Derzeit wird über eine mögliche Finanzspritze der Gesellschafter diskutiert. Die Beratungen finden hinter verschlossenen Türen statt. Laut Angaben der Stadtwerke geht es um eine mögliche Rekapitalisierung, mit der die Gesellschafter M-Net finanziell aus der Patsche helfen könnten.

M-Net in Finanznöten

Seit 2014 musste M-Net laut Beteiligungsbericht der Stadt Augsburg immer mehr Fremdkapital einsetzen. Für die Stadtwerke war die Beteiligung aber in der Vergangenheit immer erfolgreich, heißt es: Die jährliche Ausschüttung habe bei bis zu einer Millionen Euro gelegen. Ob Augsburg M-Net jetzt finanziell unter die Arme greift, das sprechen zunächst die Geschäftsführer der Stadtwerke und des Netzanbieters ab. Anschließend müsste der Stadtrat über die Kapitalmaßnahmen abstimmten.

Netzanbieter verantworten Glasfaser-Ausbau

M-Net gehört mit Vodafone und der Telekom zu den größten Netzanbietern in Augsburg. Diese sind verantwortlich für den Netzausbau und dessen Wirtschaftlichkeit. Die sogenannte Wirtschaftslücke, die sich aus den Einnahmen abzüglich der Investitionen und Betriebskosten ergibt, decken die Kommunen und der Freistaat. In Augsburg lag die Wirtschaftslücke im Jahr 2017 bei 1,24 Millionen Euro. Abzüglich der Förderprogramme hatte die Stadt rund 380.000 Euro in den Netzausbau investiert. Laut dem bayerischen Breitband-Atlas sind in Augsburg aktuell allerdings nur acht Prozent aller Haushalte an das Glasfaser-Netz angeschlossen.