Augsburger Stadtweihnacht für Obdachlose „to go“

So sieht die traditionelle Stadtweihnacht in Augsburg eigentlich aus: Der Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) organisiert eine gemeinsame Feier samt Festessen für Obdach- und Wohnungslose Menschen. Doch weil solche Zusammenkünfte in diesem Jahr nicht möglich sind, wird die Stadtweihnacht anders organisiert.

Weihnachtsessen „auf Rädern“

Diesmal kommen die Bedürftigen nicht zur Feier in die Rosenaugaststätte, sondern das Essen und die Geschenkpakete kommen zu ihnen. Wie jedes Jahr kocht Rosenau-Wirtin Irene Krapf mit ihrem Team Gulasch als Festessen, 400 Portionen insgesamt. Der Unterschied: Heuer wird das Essen verpackt und von Streetworkern ausgefahren, die Schlaf- und Aufenthaltsplätze der rund 80 Obdachlosen in Augsburg.

Spendenbereitschaft im Corona-Jahr besonders hoch

Auch Männer und Frauen in den Notunterkünften und im Übergangswohnheim bekommen ein Weihnachtsessen, dazu gibt es ein Paket mit warmen Socken, einem FCA-Schal, Hygieneartikeln, Lebkuchen und Plätzchen. Der Inhalt dieser Päckchen ist gespendet. Laut Pia Härtinger vom Sozialdienst Katholischer Männer sei die Spenden- und Hilfsbereitschaft der Augsburger heuer im Corona-Jahr „geradezu überwältigend“. Viele Firmen, Vereine und Privatpersonen unterstützen die Stadtweihnacht, gepackt werden die Pakete vom Team des Modular-Festivals.