Augsburger Stadtrat wählt neue Referenten - und streitet

Der 51-jährige Jürgen Enninger arbeitet zur Zeit in der Münchner Stadtverwaltung, künftig wird er in Augsburg Kulturreferent sein. Der 40-jährige Martin Schenkelberg ist Sozialreferent der Stadt Ansbach, er wird künftig das Sozialreferat in Augsburg übernehmen. Das hat der Stadtrat heute beschlossen. Die beiden werden voraussichtlich im September ihr neues Amt antreten.

Künftiger Kulturreferent Enninger plädiert für mehr Teilhabe

Jürgen Ennniger steht bisher dem Kompetenzteam Kultur-Kreativwirtschaft München vor. Er sagte in seiner Bewerbungsrede vor dem Stadtrat, sein großes Anliegen sei die Teilhabe für alle: Das heiße „nicht nur in den Club eingelassen werden, sondern auch mittanzen zu dürfen“. Enninger wird nicht nur Kulturreferent sein, sondern auch für das Referat Sport verantwortlich zeichnen. Hier wolle er vor allem niedrigschwellige Sportangebote für alle Altersgruppen anbieten. Der Kulturwirt und Religionspädogoge machte klar, dass er seinen Lebensmittelpunkt nach Augsburg verlagern werde, zusammen mit seinem Mann.

Künftiger Sozialreferent Schenkelberg will Anwalt der Schwächsten sein

Martin Schenkelberg, ein Mitglied der CDU, ist Jurist und Verwaltungswissenschaftler. In seiner Bewerbungsrede sagte er: "Meine Leidenschaft gilt den Kindern und der Jugend. Ich will Anwalt der Armen und Schwächsten sein". So wolle er beispielsweise auch Menschen mit Behinderungen und Migranten mitnehmen: "Ich möchte, dass sich alle Augsburger und Augsburgerinnen in Augsburg wirklich zuhause fühlen." Außerdem hat Schenkelberg vor, die Präventionsarbeit stärken.

Stadträte kritisieren CSU und Grüne wegen Art der Referenten-Wahl

Vor der Wahl der Referenten gab es eine hitzige Diskussion im Augsburger Stadtrat: SPD, Pro Augsburg und weitere Parteien kritisierten das Auswahlverfahren, nach dem die Auswahl des neuen Sozialreferenten und Kulturreferenten erfolgt ist. Etliche Stadträte rügten die Tatsache, dass CSU und Grüne die Auswahl unter sich ausgemacht hätten und nichts über weitere Kandidaten bekannt geworden sei. „Wie soll ich wissen, ob das der beste Mann ist für Augsburg, wenn ich nicht weiß, wer sonst noch in der engeren Auswahl war?“ fragt Stadträtin Beate Schabert-Zeidler (Pro Augsburg).

Kritik an Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber

SPD-Stadtrat Florian Freund moniert, dass das Auswahlgremium nur aus CSU und Grünen bestanden habe, er hätte sich eine breitere Einbindung gewünscht statt Abschottung: "Das hätte es unter OB Kurt Gribl nicht gegeben“, sagte er. Oberbürgermeisterin Eva Weber hielt dagegen: Viele der Bewerber hätten sich ausdrücklich gewünscht, dass ihre Bewerbung dem Stadtrat nicht bekannt gemacht wird, „das sind Spitzenpositionen“, es habe Bewerber gegeben, die selbst noch als Stadtrat in anderen Kommunen tätig seien.