Augsburger Stadtrat stimmt 340-Millionen-Euro-Staatstheater zu

Der Kostenrahmen für die umfassende Sanierung des Augsburger Staatstheaters ist erneut deutlich gestiegen und ist inzwischen fast doppelt so hoch wie anfangs geplant. Trotzdem billigte der Augsburger Stadtrat nun den erhöhten Gesamtkostenrahmen von rund 340 Millionen Euro. Zumindest was den Bauteil eins angeht – also die Sanierung des Großen Hauses – herrschte große Einigkeit unter den Stadträtinnen und Stadträten.

Neubauten in der Augsburger Innenstadt werden weiterverfolgt

Bei der zweiten Abstimmung zum Bauabschnitt zwei fiel die Abstimmung dann schon knapper aus. Mit 37 zu 18 Stimmen votierte der Stadtrat dafür, diese Pläne weiterzuverfolgen. Hinter dem Bauabschnitt zwei verbergen sich die Pläne für die Neubauten der Betriebsgebäude und der zweiten Bühne in der Augsburger Innenstadt. Bislang sind für diese Bauten aber noch keine Gewerke ausgeschrieben – Kostenberechnungen für diesen Bauteil sind laut Baureferent Gerd Merkle von der CSU derzeit nicht möglich. Wie hoch die Gesamtkosten für das Staatstheater am Ende sein werden, ist also weiter offen.

OB Weber bezeichnete Theatersanierung als große Bürde

CSU-Oberbürgermeisterin Eva Weber bezeichnete die Entscheidung über das Staatstheater in der vorangegangenen Diskussion als entscheidend für die Stadtentwicklung. Die aktuelle Stadtregierung habe mit der Sanierung eine große Bürde zu tragen, da das Theater seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erneuert worden sei. "Generationen an Stadträten haben das – auch aus guten Gründen – aufgeschoben", sagte Weber im Stadtrat.

Theater soll Strahlkraft auf die Innenstadt haben

Nun habe man einen "großen Brocken" vor der Brust. Im Wettbewerb um die besten Köpfe werde das Theater aber zu einem wichtigen Standortfaktor, so Weber weiter. Aus Sicht eines Stadtrats der Grünen ist das Staatstheater nicht nur ein Bauprojekt, sondern Stadtentwicklung, das Strahlkraft auf die ganze Innenstadt haben werde.

Kritiker: Geld fehlt für Römermuseum und Schulsanierungen

Auch die Kritiker der hohen Kosten kamen im Stadtrat zu Wort. Eine Stadträtin der Fraktion Bürgerliche Mitte beklagte dabei etwa, dass sie als Theater-Gegner dargestellt würden. "Wir sind für das Theater. Die Frage ist aber, ob sich die Stadt diese Dimension leisten können wird", meinte die Stadträtin. Auch andere Projekte, die aufgrund der hohen Kosten zurückgestellt würden, wurden angesprochen. Dazu gehören etwa ein neues Römermuseum, aber auch dringend notwendige Schulsanierungen, wofür ebenfalls Geld benötigt werde.

Kosten von 186 Millionen auf 340 Millionen Euro gestiegen

Die umfassende Sanierung des Staatstheaters war 2016 beschlossen worden, nachdem das Theater von der Feuerwehr aufgrund des mangelhaften Brandschutzes geschlossen worden war. Damals waren die Kosten auf 186 Millionen Euro geschätzt worden. 2020 war dann von 321 Millionen Euro die Rede. Die aktuelle Kostenschätzung des Augsburger Baureferenten liegt nun bei 340 Millionen Euro.