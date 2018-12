Augsburger Stadtrat bewilligt Millionen für Stadtmauer

4,3 Millionen Euro lässt sich die Stadt Augsburg das Vorhaben kosten. Vor dem Beschluss hatte es eine einstündige Debatte gegeben. Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) warb für das Projekt, bei dem die Jahrhunderte alte Ziegelmauer im Boden neben dem Stadttheater auf Dauer sichtbar bleiben soll. Wer "einen Baum pflegen" wolle, so der OB, dürfe ihm nicht "die Wurzeln entziehen". Der Koalitionspartner SPD gab zu bedenken, dass es der Augsburger Bewerbung um einen Platz auf der Unesco-Welterbeliste schaden würde, wenn die Mauerreste abgetragen würden.

Opposition fordert Einsparungen an anderer Stelle

Entdeckt wurde das Mauerstück bei Bauarbeiten zur Sanierung und Erweiterung des Theaters. Die Gesamtkosten für die Theatersanierung dürfen sich laut Stadtratsbeschluss auf höchstens 186 Millionen Euro belaufen. Vertreter der Fraktion Pro Augsburg verlangten nun, dass für den Erhalt der Stadtmauer eben an anderer Stelle gespart werden müsse. Die Grünen forderten, das Geld lieber in den Erhalt der freistehenden Stadtmauer-Teile zu stecken - und in das Römische Museum.

Zu sehen sein wird der älteste Teil der Augsburger Stadtmauer im Orchester-Probenhaus, das an der betreffenden Stelle errichtet wird. Geplant sind Fassaden und Bodenplatten aus Glas.