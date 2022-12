Wie ein Umzug mit einer halben Million Büchern läuft

Konservatorin: "Papier bleibt"

Das Problem: In der Schaezlerstraße wird's eng. 80.000 Bände mussten schon von einiger Zeit nach München ausgelagert werden. Dem Rest steht jetzt ein großer Umzug bevor: Der Bestand wird zusammengepackt und einmal ans andere Ende der Stadt transportiert. Für den Umzug müssen alle Bücher in Augenschein genommen, neu nummeriert und vor allem sicher verpackt werden. Für jedes Format, vom großen Grafikblatt bis hin zur kleine Kinderbibel, gibt passgenaue Kartons. So sind die Bücher gut gerüstet für die Zukunft: "Papier bleibt", stellt Ursula Kohler fest, die als Restauratorin in der Staatsbibliothek arbeitet, "man sieht es ja, 400, 500 Jahre alt - die alten Handschriften kann man lesen, das bleibt." Neuere oder gar digitale Speichermedien würden die Inhalte zwar teilweise sogar online verfügbar machen, allerdings nicht so dauerhaft. Die Konservatorin ist immer wieder fasziniert von der Vielfalt und der Qualität der Sammlung.

Das ist nach dem Umzug in der Staatsbibliothek geplant

Bis Ende Februar sollen die Schätze der Staatsbibliothek verpackt und der gesamte Riesen-Umzug abgeschlossen sein. 600.000 Bücher sollen bis dahin in den Stadtteil Lechhausen gebracht worden, zusätzlich dazu Möbel und Computer. Das Gebäude der Staatsbibliothek wird dann stilgetreu renoviert und erweitert - für mehr als 60 Millionen Euro. Ab 2026 soll der Bestand dann an die Schaezlerstraße zurückkehren und die Augsburger Staatsbibliothek wieder für alle Forscher und Buchfreunde zugänglich sein.