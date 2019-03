Augsburger Sozialwohnungsbau will Maßstäbe setzen

"Dem Wohnungsdruck in Augsburg entgegenwirken", das ist das Ziel eines weiteren Sozialbau-Projekts, für das Oberbürgermeister Kurt Gribl am Vormittag den Spatenstich gesetzt hat. Mit dabei Bayerns Bauminister Hans Reichhart: Der Freistaat schießt zu den Baukosten von knapp 65 Millionen Euro etwa 40 Prozent zu. Je nach Einkommen sollen die Mieten am Ende zwischen 12 und 7 Euro pro Quadratmeter liegen.

Ca. 140 moderne Sozialwohnungen in Augsburg

Am Rand der ehemaligen Reese-Kaserne entstehen innerhalb der kommenden zweieinhalb Jahre rund 140 Wohnungen, zum größten Teil als 3-Zimmer-Wohnungen. Ein verkehrspolitisches Zeichen setzt das Projekt auch: Neben rund 200 Tiefgaragen-Stellplätzen wollen die Bauherren fast 500 Fahrradstellplätze einrichten. Die "Wohnbaugruppe Augsburg" verweist außerdem auf einen Dachgarten, der allen Mietern zur Verfügung gestellt werden soll. Das "bisher größte Neubauprojekt" der Augsburger Wohnbaugruppe wolle bei "Architektur und Wohnqualität Maßstäbe setzen", so Geschäftsführer Mark Dominik Hoppe.