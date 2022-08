Augsburger Skandalheim: Betreiber will nach Schließung noch Geld

Der italienische Betreiber des Augsburger Skandalheims in der Ebnerstraße fordert noch nach der Schließung des Heims Geld ein. Beim Bezirk Schwaben sind zwei Zahlungsaufforderungen eingegangen, in denen das Pflegeunternehmen "Sereni Orizzonti", die Konzernmutter des einstigen Betreibers "S.O. Nursing Homes GmbH", in einem Fall rund 18.000 Euro einfordert, in einem anderen rund 3.400 Euro.

Bezirk will nicht zahlen

Der Bezirk Schwaben hält diese Forderungen für nicht berechtigt und werde sie daher auch nicht begleichen, so eine Sprecherin gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Die Sprecherin erklärte zudem, Privatpersonen könnten sich an den Bezirk wenden, falls sie Zahlungs-aufforderungen des einstigen Heimbetreibers erhalten. Laut einem Medienbericht ist dies bereits geschehen. "Sofern es sich dabei nicht nur um den Eigenanteil handelt und Betroffene Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Heimkostenabrechnung haben, können sie die Forderungsschreiben der Heimverwaltung an den Bezirk Schwaben mit der Bitte um Prüfung übermitteln", so die Sprecherin.

Zum Eigenanteil zählen Pflegeversicherungsleistungen, das eigene Einkommen und übersteigendes Vermögen. Reicht das für die Pflegekosten nicht aus, zahlt der Bezirk die ungedeckten Heimpflegekosten.

Schließung wegen massiver Pflegemängel

Das Pflegeheim in der Augsburger Ebnerstraße war nach einem BR-Bericht geschlossen worden. Die Recherchen hatten ergeben, dass es zu massiven Pflegemängeln gekommen war. Es ging um unversorgte Wunden, falsche Medikamente, zu wenig Essen und Trinken sowie um Gewalt gegen Bewohner.