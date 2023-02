Wenig Besserung nach einem Jahr Augsburger Skandal-Heim

Falsche Medikamente, unversorgte Wunden, zu wenig Essen - genau ein Jahr ist es her, dass die Stadt Augsburg das Pflegeheim in der Ebnerstraße räumen ließ. Reporterinnen des BR hatten zuvor in monatelanger Recherche gravierende Mängel in der Versorgung der alten Menschen aufgedeckt, wie auch schon zuvor im Heim in Schliersee. Danach wurde vom Bayerischen Gesundheitsministeriums ein SOS-Telefon eingerichtet, Behörden und Staatsanwaltschaft ermittelten.

Ende Februar soll es im Gesundheitsausschuss des Bayerischen Landtags eine Anhörung zum Pflege- und Wohnqualitätsgesetz geben. Der Fall Ebnerstraße ist aber nach wie vor nicht abgeschlossen. Immer noch haben Angehörige mit den Folgen zu kämpfen, psychisch wie finanziell.

Mahnbescheid über 7.000 Euro vom Pflegeheim

Brigitte Lang ist eine dieser Angehörigen. In einem orangen Plastikordner hat sie alles abgeheftet, was mit dem Pflegeheim ihrer Schwiegermutter in Augsburg zu tun hat. Die alte Dame war im Heim in der Ebnerstraße untergebracht und war auch bei der Evakuierung des Hauses dabei. "Jetzt habe ich diesen Mahnbescheid in der Hand mit einer Forderung von knapp 7.000 Euro", erzählt Lang und schüttelt den Kopf. Antragsteller sei die Seniorenzentrum Gmbh, Geschäftsführer Valentino Bortolussi.

Bortolussi ist der Chef der Firma, die das Pflegeheim in der Ebnerstraße betrieben hat, über ein Tochterunternehmen des italienischen Konzerns Sereni Orizzonti, der bereits in Italien in Pflegeskandals verwickelt war. Das immerhin hat Brigitte Lang schon herausbekommen, obwohl drei verschiedene Firmennamen in den Anschreiben auftauchen, alles wohl Tochterunternehmen von Sereni Orrizonti.

Wofür sie das Geld aber genau bezahlen soll, sei ihr nicht klar, meint Lang. Pflegekosten unter anderem für März 2022 soll sie begleichen, sagt sie. Dabei sei ihre Schwiegermutter bereits Mitte Februar 2022 aus dem Bett geholt worden, als die Heimaufsicht der Stadt Augsburg das Heim in der Ebnerstraße räumen ließ, weil die Pfleger nicht mehr mit der Versorgung nachgekommen waren.

Angehörige über hygienische Zustände angeekelt

Brigitte Lang erinnert sich an die desolaten Zustände, die sie teilweise per Foto dokumentiert hat. "Meine Schwiegermutter lag auf einer Plastikmatratze ohne Kissenüberzug, ohne Bettbezug." Weitere Details schildert sie sichtlich angeekelt und zeigt dazu Fotos, die sie nach dem Abtransport der Schwiegermutter aufgenommen hat: "Die Kacke hängt an den Fliesen im Bad, hier auf dem nächsten Bild ist der Urin an den Fliesen heruntergelaufen, das wurde auch nicht weggeputzt. Die Kloschüssel habe ich dann gar nicht mehr fotografiert."

Sie erinnert sich an Menschen, die im Gemeinschaftsraum im Sitzen auf den Stuhl pinkelten. "Wenn man das Personal darauf aufmerksam gemacht hat, haben die mit den Achseln gezuckt." Brigitte Lang hat Widerspruch gegen den Mahnbescheid eingelegt. Sie will keinen Cent mehr als unbedingt nötig bezahlen, sagt sie.

Rückfragen bleiben unbeantwortet

Doch einen direkten Kontakt zu Sereni Orizzonti hat Brigitte Lang nicht. Das Heim in der Ebnerstraße ist geschlossen, am Abend sieht ein Wachdienst nach dem Rechten. Am Augsburger Hauptbahnhof gibt es eine Büroadresse der SO Seniorenzentren GmbH, im Regus-Center an Gleis 1. Dort kann man sich einen Schreibtisch mieten. Neben Dutzenden von Firmen ist hier auch das Pflegeunternehmen SO Seniorenzentren GmbH verzeichnet.

Doch nur einmal in der Woche komme eine Mitarbeiterin vorbei, so heißt es dort am Empfang. Brigitte Lang will sich deshalb mit einer befreundeten Anwältin beraten, wohin sie den Einspruch gegen ihren Mahnbescheid überhaupt senden soll. Auch auf die Anfragen des BR an den Mutterkonzern Sereni Orizzonti kommt nur die professionell-freundliche Antwort eines jungen Anwalts aus der Region, dass sich Vertreter der italienischen Mutterfirma noch melden würden.

Augsburger lässt erfolgreich pfänden

Etliche Angehörige von Bewohnern der Ebnerstraße streiten noch mit dem Heimbetreiber Sereni Orizzonti. Nur wenigen aber ist es bisher gelungen, zu viel gezahlte Pflegekosten zurück zu erhalten. Und wenn, dann wohl nur durch den Gerichtsvollzieher, wie ein Geschädigter aus Augsburg dem BR berichtet.

Mühevoll und nervenaufreibend sei das gesamte Procedere mit gerichtlichem Pfändungsverfahren und allem gewesen. "Aber ich war so wütend, dass die ansonsten einfach damit durchkommen", so der Mann, dessen Vater jetzt in einem anderen Augsburger Heim wohnt.

Bezirk wehrt sich gegen Forderungen

Auch die Stadt Augsburg wartet noch auf Geld, die Verhandlungen mit Sereni Orizzonti laufen über eine Anwaltskanzlei. Wie die Augsburger Heimaufsicht dem BR auf Anfrage mitteilt, habe bei dem aufwändigen Abtransport der alten und zum Teil dementen oder bettlägerigen Patienten im Februar 2022 die Stadt in Vorleistung gehen müssen.

Auch an den Bezirk Schwaben habe der italienische Konzern Zahlungsaufforderungen über mehrere Tausend Euro geschickt. Doch diese seien "nicht berechtigt gewesen" und daher auch nicht vom Bezirk beglichen worden, antwortet eine Sprecherin auf Anfrage des BR.

Pflege als lukratives Geschäftsmodell

Pflege als gewinnträchtiges Business-Modell, das sei das Ziel gewesen - und ist es immer noch, erklärt BR-Reporterin Claudia Gürkov, die zusammen mit ihren Kolleginnen Christiane Hawranek und Melanie Marks die Pflegeskandale von Schliersee und Augsburg aufgedeckt hat. Sereni Orizzonti sei nach einer klaren Analyse mit Absicht nach Deutschland gekommen. "Die haben sich angeschaut, was ist für uns in Europa am attraktivsten."

Die Wahl sei dann laut früheren Managern des Konzerns auf Deutschland gefallen, "weil wir einen recht hohen Eigenanteil haben. Wenn man den selber nicht zahlen kann, dann springt der Steuerzahler ein, sprich das Sozialamt übernimmt die Kosten. Und haben wir noch die Pflegeversicherung, das heißt, man bekommt immer Geld." Außerdem sei Deutschland geprägt durch eine alternde Gesellschaft: "Und damit bleibt Deutschland als Investment-Standort in diesem Bereich tatsächlich erhalten", so das Resümee von Recherche-Expertin Gürkov.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen ungeklärter Todesfälle in Schliersee

Die Augsburger Staatsanwaltschaft hat nach Angaben eines Sprechers alle Ermittlungen zum Haus in der Ebnerstraße eingestellt. Im Fall des Heimes in Schliersee laufen die Ermittlungen noch, erläutert Claudia Gürkov. Zum einen gehe es dabei um den Verdacht des Abrechnungsbetrugs. Zum anderen aber um 17 ungeklärte Todesfälle allein zwischen Februar und August 2020. "Da gibt es ja den Verdacht, dass die alten Menschen verhungert und verdurstet sind." Bis die Ermittlungen hier abgeschlossen sind, wird es noch dauern.

Wenig Verbesserung bei der Kontrolle der Pflegeheime

In den Pflegeheimen selbst habe sich seit den Skandalen wenig zum Besseren gewandt. Ulrike Mascher, Landeschefin des Sozialverbands VdK Bayern, kritisiert, dass es nicht mehr Kontrollen gebe als vorher. Auch das vom Gesundheitsministerium installierte SOS-Notfalltelefon, an das sich Mitarbeiter von Heimen wenden könnten, sei weitgehend wirkungslos geblieben.

"Denn die Frage, was dann nach diesem Anruf erfolgt, ob dann Kontrollen in dem Heim stattfinden, das ist nicht nachzuvollziehen. Und wir haben auch keine Hinweise, dass da dann eine unangemeldete Kontrolle am Tag oder auch nachts vorgenommen wird." Der VdK hatte gefordert, dass aus dem Gesundheitsministerium selbst heraus die Beschwerden nachverfolgt und die Ergebnisse überwacht werden sollten. "Doch das ist nicht geschehen. Insofern hat sich hier strukturell nicht wirklich etwas verbessert", so Mascher.

Mangel an Pflegekräften weiter ein Problem

Der Sozialverband sehe mit Sorge, dass Angehörige trotz Überlastung inzwischen lange zögern würden, ein pflegebedürftiges Familienmitglied ins Heim zu bringen, aus Angst vor einer schlechten Versorgung. Und diese Angst sei durchaus berechtigt, so der VdK auf Anfrage des BR: "Leider ist davon auszugehen, dass es weiterhin zu Missständen kommt – grundsätzlich wegen unseres Pflegeheimsystems, das Gewinnbestrebungen nicht reglementiert und kontrolliert. Aber natürlich auch akut durch den Mangel an qualifizierten Pflegekräften." Eine bessere Vernetzung von medizinischem Dienst und Heimaufsicht sei nötig, fordert der Sozialverband.

Forderung nach kommunalen Heimen

Die Kommunen müssten zudem eigene Versorgungsstrukturen aufbauen, statt allein auf die Privatwirtschaft oder kirchliche Träger zu setzen. Nur so bekämen sie wieder ein Stück Kontrolle über die Heimversorgung zurück. Es müsse außerdem ermöglicht werden, einem Heim viel schneller die Betriebserlaubnis zu entziehen als bisher, um "Gefahr für Leib und Leben der Menschen abzuwehren", so VdK-Landeschefin Ulrike Mascher.

Die Augsburgerin Brigitte Lang würde das – wohl auch im Namen ihrer Schwiegermutter – sofort unterschreiben: "Ich finde das ganz schrecklich, dass es so lange braucht, bis letztendlich so eine Entscheidung getroffen wird, wie sie für die Ebnerstraße getroffen worden ist."