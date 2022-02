Augsburger Skandal-Heim: Stadt weist Schuld zurück

Die BR-Recherchen zum Heim in der Augsburger Ebenerstraße haben es in sich: Menschen sollen zu wenig zu essen und zu trinken bekommen haben oder sie sollen falsche Medikamente bekommen haben. Wunden sollen nicht versorgt worden sein. Das sind die Vorwürfe, die sich an den Betreiber richten. Wegen des Leids der Menschen in dem Heim muss sich aber auch die Stadt Augsburg Fragen gefallen lassen. Denn spätestens seit den Vorfällen in einem Heim am Schliersee stand auch das Augsburger Heim im Fokus. Denn der Betreiber war in beiden Heimen der gleiche.

Stadt hatte Pflegeheim seit 2021 unter Beobachtung

Reiner Erben, der Gesundheitsreferent der Stadt Augsburg, hat nun erklärt, dass die Stadt das Heim in der Ebnerstraße seit Anfang 2021 auf dem Schirm hatte. Das Heim sei seitdem engmaschig beraten und kontrolliert worden, so der Grünen-Politiker. Mit dieser Doppelfunktion - auf der einen Seite beraten, um die Situation zu verbessern, auf der anderen Seiten im Zweifel auch sanktionieren - sei die Heimaufsicht jedoch überlastet, meint der Gesundheitsreferent. Dies habe er auch dem Landtags-Ausschuss mitgeteilt, so Erben weiter. "Und in der Praxis sei es so, dass bei unangemeldeten Kontrollen durchs Haus geschrien wurde: 'Vorsicht, die Heimaufsicht ist da!'" So sei eine effektive Kontrolle nicht mehr möglich gewesen.

Hätten Zwangsgelder Situation verhindern können?

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) und Gesundheitsreferent Erben wollen eine klare Botschaft senden. Schuld an den berichteten Vorkommnissen in dem Heim habe nur der Betreiber, die S.O. Nursing Homes GmbH, ein Tochterunternehmen eines italienischen Unternehmens. Auf die Frage, ob die Stadt rückblickend anders hätte reagieren sollen, kommt Gesundheitsreferent Erben auf mögliche Zwangsgelder zu sprechen, die die Stadt gegen den Betreiber hätte verhängen können - oder müssen, wie Kritiker sagen.

Heim-Schließung war nicht ohne weiteres möglich

"Diese Zwangsgelder hätten an der Situation nichts geändert", sagt nun Erben. Das habe man auch im Fall des Heims am Schliersee gesehen, wo hohe Zwangsgelder erhoben worden seien, die Situation der Menschen aber dadurch nicht besser geworden sei. "Deshalb haben wir darauf verzichtet", so Erben weiter. Ein Heim einfach so zu schließen, sei nicht möglich, betont die Stadtspitze. Dass es nach den BR-Berichten über die Missstände dennoch so schnell geschlossen wurde, habe damit zu tun, dass die gesetzlichen Vorschriften nicht mehr eingehalten werden konnten. Am Schluss habe es nur eine einzig gemeldete und ausgebildete Fachkraft gegeben. Hinzu kam ein Corona-Ausbruch in dem Heim, heißt es.

Bewohner können in neuen Unterkünften bleiben

Von den 86 Bewohnerinnen und Bewohnern wurden 80 in anderen Heimen untergebracht. Laut Erben handele es sich dabei nicht um Notlösungen. "Wenn die Betroffenen in ihren neuen Unterkünften bleiben wollen, dann können sie das", die Unterbringung in den neuen Heimen sei nicht vorübergehend. Bleiben sechs Bewohner, die zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. In der Regel gehe es ihnen wieder so gut, dass sie eigentlich auch wieder entlassen werden können, so Erben.

Träger will Verantwortung für Einrichtung abgeben

Ungewiss ist derweil die Zukunft des Hauses selber. Der Träger – die S.O. Nursing Homes GmBH – will das Haus in der Augsburger Ebnerstraße auf jeden Fall los werden, so der Gesundheitsreferent. Das heißt: Zunächst wird das Gebäude nun anderen potentiellen Betreibern angeboten, zum Beispiel der Arbeiterwohlfahrt oder der Diakonie. Erst wenn keiner zugreift, könnte die Stadt selber das Heim betreiben, eignen dafür würden sich die Räumlichkeiten auf jeden Fall, hat jüngst der Gesundheitsreferent erklärt. 120 pflegebedürftige Menschen könnten dort unterkommen.