Augsburger Schüler beeindruckt von "Schindlers Liste"

Mit dokumentarischer Akribie hat Spielberg ein Stück Filmgeschichte geschaffen, das Millionen zu Tränen rührte und mit sieben Oscars ausgezeichnet wurde. Anlässlich des Holocaust-Gedenktags am vergangenen Wochenende und 25 Jahre nach dem deutschen Kinostart ist der Film wieder in unseren Kinos zu sehen.

Schüler aus Augsburg waren die ersten, die den Film schauen durften. Nach der Vorführung zeigten sie sich beeindruckt. Zwischendurch waren allerdings einige Plätze im Saal leer, weil es manchen Jugendlichen mitunter "zu viel war", wie sie sagten. Eine Schülerin berichtete, sie habe lange versucht, nicht zu weinen - am Ende vergeblich.

Vom Kriegsgewinnler zum Menschenfreund

Der Industrielle Oskar Schindler tat sich anfangs eher als Opportunist und Kriegsgewinnler hervor. Später nutzte er seinen Einfluss bei den Nationalsozialisten, um mehr als 1.100 Juden das Leben zu retten.

In zurückhaltendem Schwarzweiß und vorwiegend an Originalschauplätzen gedreht, überzeugt der Film vor allem in der Darstellung von Personen und Details. Ein bewegendes Zeugnis der Menschlichkeit - so die Einschätzung von Kritikern.