vor 3 Minuten

Drohanruf: Augsburger Rathaus evakuiert – mehr Städte betroffen

Großeinsatz der Polizei in der Augsburger Innenstadt: Am Morgen hat ein Unbekannter im Rathaus angerufen und mit einer Gewalttat gedroht. Das Rathaus wurde geräumt. Auch in fünf weiteren Städte wurde das Rathaus nach Gewaltandrohungen evakuiert.