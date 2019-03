Wie die Polizei dem BR bestätigt hat, ist in der Nacht eine E-Mail mit einer Bombendrohung bei der Stadt Augsburg eingegangen. Das Rathaus, zwei Verwaltungsgebäude am Rathausplatz und ein weiteres an der Blauen Kappe wurden daraufhin evakuiert. Zudem wurden in mehren Stadtteilen Bürgerbüros geräumt. Wie der Ordnungsreferent der Stadt Augsburg, Dirk Wurm, dem BR sagte, wurden insgesamt 500 bis 600 Mitarbeiter nach Hause geschickt.

Die Polizei durchsuchte am Vormittag sämtliche betroffene Gebäude mit Sprengstoff-Spürhunden. Da nirgendwo verdächtige Gegenstände gefunden wurden, wurden alle Gebäude wieder freigegeben. Auch die Sperrung des Rathausplatzes wurde aufgehoben. Die Straßenbahnen der Linie 1 und 2 verkehren wieder regulär.

Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl sagte am Rathausplatz: "Die hauptbetroffenen Dienststellen wie das Rathaus und die Verwaltungsgebäude am Rathausplatz sind durchsucht worden. Es wurde überprüft, ob Probleme oder Drohungen vorliegen. Das hat sich nicht bestätigt, Gott sei Dank! Ich bin auch erleichtert, dass die Abläufe so gut und konsequent waren."