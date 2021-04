Augsburger Puppenkiste erklärt Schülern den Corona-Selbsttest

Piazolo: Selbsttests sind Weg zurück zu mehr Freiheit

Maske ab, fünf Umdrehungen im linken und fünf im rechten Nasenloch, Maske wieder auf und warten - "Dr. Kasperl" zeigt dem Erdmännchen Erwin worauf man achten muss. Für Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sind die Tests an den Schulen der "Weg zurück zu mehr Freiheit und Normalität".

Es dauere vielleicht ein paar Tage, bis es sich einspielt, aber er sei sich sicher, dass die Schülerinnen und Schüler schnell lernen, wie sie den Selbsttest machen müssen. Das Erklärvideo des Kultusministeriums und der Augsburger Puppenkiste soll dabei helfen.

Bei Präsenzunterricht zwei Tests pro Woche

Am Montag geht an Bayerns Schulen der Unterricht nach den Osterferien wieder los: Für die Teilnahme am Unterricht in den Klassenräumen ist dann ein Corona-Test verpflichtend - und zwar unabhängig vom jeweiligen Inzidenzwert.