Wie ein Soldat die Augsburger Puppenkiste erfand

Als die Augsburger Puppenkiste das erste Mal öffnet, gibt es noch keine D-Mark. Es herrscht Inflation. Wer also den gestiefelten Kater sehen will, muss etwas anderes anbieten. Zum Beispiel Zigaretten. Für einen Glimmstängel soll es gleich zehn Sitzplätze gegeben haben.

Im Inneren stehen die Marionettenspieler schon auf einem Holzgerüst hinter dem Vorhang. Im Graben sitzen die Sprecher, die den Puppen ihre Stimme leihen. Und an den Fäden hängt der gestiefelte Kater, geführt von einer 17-Jährigen, die die Geschichte der Puppenkiste noch ganz entscheidend mitgestalten wird. Mit diesem Ensemble startet das Premierenstück am 26. Februar 1948.

Erste Figuren aus Pappe

Für Walter Oehmichen geht mit dem Premierenstück ein Traum in Erfüllung. Er ist der Vater der Puppenkiste - ein Bastler und eine autoritäre Respektsperson, die von den Mitarbeitern tatsächlich "Papi" genannt wird.

Die Geschichte seines Puppentheaters beginnt, als er als Wehrmachts-Soldat in einer Schule in Calais stationiert ist. Dort entdeckt er ein kleines Puppentheater. Zuerst bastelt Oehmichen Figuren aus Pappe, um einen Kameraden zu unterhalten. Dann folgt ein Puppenschrein, ein kleines mobiles Theater, das jedoch bei einem Luftangriff zerstört wird. Also bittet Oehmichen die Stadt Augsburg um eine Bleibe für sein Theater.

Der Tausendfüßler hat 48 Fäden

In einem Raum des Heilig-Geist-Spitals darf sich Oehmichen schließlich einquartieren. Es ist zunächst ein eher provisorisches Theater. Die Zuschauer sitzen mit schiefen Hälsen auf Biergartenstühlen, die hygienische Einrichtung erinnerte an einen Donnerbalken. Und trotzdem kommen die Kinder mit ihren Eltern - damals wie heute.

Ein Grund sind die Mittelfinger und Zeigefinger der Puppenspieler. Über diese beiden Finger lassen sie den Faden gleiten, der den Kopf bewegt. So virtuos, dass aus einem Stück Holz eine lebendig scheinende Figur entsteht. Jahrelang dauert die Ausbildung der Marionetten-Spieler, zehn Fäden hat eine normale Puppe, das Urmel etwa hat 22 Fäden und der Tausendfüßler sogar 48. Um ihn über die Bühne gleiten zu lassen, müssen gleich vier Spieler zusammenarbeiten, und zwar sprichwörtlich Hand in Hand.

Der heimliche Star: Tochter Hannelore

Und dann ist da noch das Lindenholz. Aus groben Balken werden die Figuren geschnitzt. "Die Züge einer Person aus einem Holzklotz herauszuarbeiten, das erfordert Menschenkenntnis", sagt Jürgen Marschall, der die Puppenkiste heute in dritter Generation leitet.

Marschalls Mutter war jene 17-Jährige, die bei der Premiere den gestiefelten Kater über die Bühne lenkte: Hannelore Oehmichen, die Tochter des Puppenkisten-Gründers. Im Laufe ihres Lebens schuf sie rund 6.000 Figuren, darunter Kinderlegenden wie Jim Knopf, das Urmel, den kleinen König Kalle Wirsch und Kater Mikesch. Viele der ersten Figuren gibt es heute nicht mehr, denn sie wurden verbrannt, um zu heizen.

Die Puppen und die Pandemie

Die Beliebtheit der Figuren hat sogar die Politik auf den Plan gerufen: In der Corona-Pandemie gab das Bayerische Kultusministerium einen Erklärfilm in Auftrag: Darin erklärt der Kasperl in breitem Schwäbisch, wie nun ein Corona-Schnelltest richtig durchzuführen ist. Der Film wurde zum Internet-Hit.

Für Puppenkisten-Chef Marschall eine Ausnahme. Vom Fernsehen, wo die Puppenkiste über Jahrzehnte zu sehen war, hat er sich verabschiedet. Auch vom Streaming à la Netflix will Marschall nichts wissen: "Die computeranimierten Bilder sind alle so perfekt, da braucht man keine Fantasie mehr, man kann es einfach konsumieren. Und wir wollen den Besucher anregen: Lass die Fantasie spielen, lass aus diesem Stück Holz eine Figur werden."

"Wir wollen nicht Probleme wälzen"

Marschall will das tun, was die Puppenkiste über Jahrzehnte getan hat: Geschichten für Kinder erzählen. Geschichten, in denen das Gute siegt und aktuelle gesellschaftliche Debatten nichts zu suchen haben. "Wir wollen keine Probleme wälzen und wir wollen nicht pädagogisieren", stellt Marschall klar, "wir wollen Kinder und Erwachsene in ihrem Anspruch auf Unterhaltung ernst nehmen."

Der Andrang gibt ihm recht. Das können alle Eltern bestätigen, die ein Ticket ergattern wollen. Lange im Voraus sind die Vorstellungen ausverkauft. Aus den Anfangstagen gibt es ein Foto: Ein kleiner Junge sitzt auf seinem Holzstuhl. Er blickt nach oben auf die Bühne. Und sein Mund steht vor Erstaunen offen. Eine Szene, die man auch noch nach 75 Jahren beobachten kann.